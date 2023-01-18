【愛不止息】希望女兒穿上衣服感受母愛 癌母離世前為愛女買下8年衣服

▲ 患癌媽媽為女兒買足8年的衣服。

父母對孩子的愛是永不止息的。內地一名患癌母親數年前知道自己生命餘下的日子不多，死前在病床上做的一件事便是上網替4歲的女兒購入可以穿8年的衣服。她冀望愛女在往後的日子穿上這些衣服，便猶如感到母親的愛與保護一樣。偉大的母愛令人十分動容，令不少網友留言道，「看哭了」。

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綜合內地媒體報道，事件發生在陝西渭南，該名罹患卵巢癌的母親在3年前已經不幸去世了。她的丈夫洪先生接受訪問稱妻子生前是做老師的，妻子離世時女兒只有4歲。

洪先生憶述當時在病榻上的妻子身體十分虛弱，癌症帶來的痛苦不停折磨著她。他說，當時妻子在病床上用電話上網幫女兒購入一些頭髮橡筋和髮夾，「她心很軟，忍著疼痛，冒著冷汗，給孩子把衣服選好。」雖然痛苦，但他也形容這是

那時她最大的快樂。

影片中拍到一整櫃都是一些紅色、粉紅色、帶有卡通圖案的少女衣服，洪先生說至少能穿到小學六年級。

洪太太當時最放心不下的女兒，今年已經7歲了。她現在穿著媽媽當年買的衣服感到十分高興，而且也許下了一個願望，

孩子說以後要去媽媽(上班)那個學校去上學。

相信她的母親在天之靈也會感到十分安慰。

網友們看到此則貼文都被感動了，留下了不少鼓勵的說話，「父母之愛子則為之計深遠。」﹑「真的太難受了，好孩子你一定要健康快樂的長大！」﹑「可憐天下父母心」﹑「好難受，媽媽離開了，(愛)卻也一直在」﹑「看哭了，希望爸爸好好愛孩子」。

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責任編輯︰王明芳