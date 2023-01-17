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【食物中毒】11人於美麗華酒店Yamm用膳後疑食物中毒　均曾食生蠔

社會 18:03 2023/01/17

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（資料圖片）

11人於美麗華酒店餐廳Yamm食生蠔後疑食物中毒。衞生防護中心稱，有6男5女上周六（14日）於Yamm食自助餐後約39小時30分鐘，出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵，他們均曾進食生蠔，而其中3人已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心稱，正調查有關懷疑食物中毒個案，提醒市民呼保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。而在外進食時，應注意以下要點：

  • 光顧可靠及有牌照的食肆
  • 避免進食生的海產
  • 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔
  • 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食
  • 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物
  • 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物
  • 不要光顧無牌食物檔
  • 飲用經煮沸的水
  • 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用
  • 進食前及如廁後要洗手

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責任編輯：黃小冰

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