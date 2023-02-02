【親子好去處】輕鐵車廠深度遊參觀維修工場　試玩迷你模擬駕駛

▲ 又多個親子好去處。

不少小朋友都是鐵路迷，相信很多小朋友都對於輕鐵車廠感到好奇，而最近輕鐵車廠開放參觀，想去的小朋友就不要錯過！有Blogger媽媽已經帶同女兒去一探究竟。

最新影片推介:

Blogger媽媽發文表示行程比想像中精彩很多、而且很多打卡位，而女兒還可以試玩迷你模擬駕駛，而且輕鐵車廠還安排專用列車去兜風，路線是前所未有的，「原本以為像上次去九巴車廠只是坐車繞場一圈，想不到除了充滿打卡位置，能仔細看到輕鐵的控制盤，可以落地進去實際看車廠外，還安排了專用車卡從車廠乘坐出去兜風，路線更是平日沒辦法自己乘搭的。」

▲ 小朋友可入控制室。

另外，小朋友還可以參觀港鐵的維修工場，有專業人員講解，讓小朋友了解更多。

有旅行社就與港鐵合辦「輕鐵深度遊~升級限定體驗」，除了參觀輕鐵車廠外，還包括參觀大埔鐵路博物館、認識香港的鐵路史，有傳統的蒸汽火車、1950年代澳洲製造的柴油發動機和古董車廂，還有90分鐘日韓自助燒烤火鍋放題，價錢$500有找，絕對是親子好去處。

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文章及圖片獲Ellie‘s playtime授權

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責任編輯:陳麗薇