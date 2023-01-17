【超市大搜查】13款通過毒性測試安全雞蛋　新紀元卵等3款日本蛋上榜

▲ 13款通過毒性測試安全雞蛋，新紀元卵等3款日本蛋上榜。

雞蛋作為最普遍的食材，幾乎每隔一兩天都會食到。水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱「水中銀」）的小魚親測平台，曾抽檢市面15個雞蛋品牌，共16款雞蛋樣本進行檢測，發現13個樣本顯示為「綠魚」，代表品質卓越；3個樣本為「黃魚」，代表品質合格，整體表現良好。

水中銀在去年7月至8月期間，從本港各大超市選購了15個雞蛋品牌，共16款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括本地及國際品牌，如CP Selection 泰國新鮮雞蛋、新紀元卵、願望之卵、羽之光卵、Food Nation Organic Eggs、M&S Food Organic (6 LargeFree Range Eggs)、德青源新鮮雞蛋等。

水中銀以專利魚胚胎生物測試技術為雞蛋樣本進行檢測，並根據檢測結果把產品安全屬性分為三類，分別是「綠魚」（品質卓越）、「黃魚」（品質合格）、「紅魚」（有待改善）。是次檢測中有13款樣本顯示為綠魚，3款樣本為黃魚，並未檢出紅魚樣本。

點擊睇13款通過毒性檢測的安全雞蛋：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

就品牌所在地來看，來自亞洲的品牌（日本、中國及泰國等）的樣本共有7個，其中6個為「綠魚」、1個為「黃魚」；英國品牌樣本有2個，均評為綠魚。澳洲及新西蘭品牌的樣本共6個，5個為綠魚、1個為黃魚；美國品牌的樣本有1個，被評為黃魚。

最新影片推介：

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，許多人覺得膽固醇高應該少吃雞蛋，或只吃蛋白不吃蛋，因為蛋黃有膽固醇。其實雞蛋的蛋黃對血脂中的膽固醇影響不大，相反雞蛋含有非常豐富營養，包括所有身體必須胺基酸、維他命A、D，膽鹼等。真正影響血脂的壞膽固醇增加是含有飽和脂肪和反式脂肪的食物，例如煎炸食物等。

水中銀首席執行官杜偉樑先生總結，雞蛋的營養價值豐富，能提供許多人體所需的營養素，如維他命B12、D、E、礦物質、葉酸及奧米加3脂肪酸等。

不過要留意，人體主要靠胃蛋白酶和小腸裏的胰蛋白酶，去消化並吸收雞蛋中的蛋白質。生雞蛋中的蛋清裏有一種抗胰蛋白酶的物質，會阻礙蛋白質的消化及吸收。只有經過煮熟的蛋白質才便於人體吸收。而且進食生雞蛋或會增加感染沙門氏菌疾病的風險，感染情況尤以嬰兒、老人及免疫系統受損人士較嚴重。因此，大眾應避免進食未經烹煮的雞蛋。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣