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【藥箱大掃除】6類居家藥物易過期　藥劑師警告有效期限≠使用期限

食用安全 10:40 2023/01/18

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6類居家藥物易過期，藥劑師警告有效期限與使用期限大有分別。

農曆新年將至，為了送舊迎新，相信不少家庭都忙於在家拾執。不過，除了家居環境要整理，有藥劑師亦提醒大眾，家中保健箱及藥品櫃也要大掃除，並需注意有效期限及使用期限的分別，前者是未開封前可以保存時限；後者是開封後，多久還可以使用。

最新影片:

廖偉呈在Facebook「微笑藥師Phar.Smile」中，分享了6類容易過期的藥用產品：

  • 1.生理鹽水：若開封後24小時後，請丟棄，易滋長細菌。
  • 2.滅菌紗布：一次使用為限，若開封後有剩餘的紗布應直接丟棄。
  • 3.碘消毒劑：開封3個月後，宜換新。
  • 4.抗生素藥膏：開封後僅能貯存半年。
  • 5.OK蹦帶：效期為三年。
  • 6.透氣膠帶：效期為5年。
  • PS.非一次性產品，建議開封後標上開封日期。

藥品放置期限

  • 1.口服盒裝藥(排裝)：標示有效期限，若無標示，建議從拿到藥品那天起算6個月內。
  • 2.口服散裝藥：領藥後6個月為限期。
  • 3.磨粉藥品：建議當次若沒服用完畢即丟棄
  • 4.糖漿：開封後室溫可放1個月
  • 5.外用藥膏：開封後3-6個月為限，若有異狀就應該丟棄。
  • 6.眼藥水/膏：開封後1個月就要丟棄。
  • 7.胰島素：開封或離開冰箱後1個月為使用限期。

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責任編輯：羅嘉欣

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