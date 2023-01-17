《少林寺》李連杰「師傅」于海逝世 螳螂拳大師享年81歲 娛樂 18:20 2023/01/17 分享： 分享： 熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 據內地傳媒報道，武術家、演員于海於1月16日去世，享年81歲。 于海出生於山東煙台，12歲拜師習七星螳螂拳。他曾代表山東參加全國大賽獲得多個冠軍，60年代還曾參加國家武術代表團出訪30多個國家。 在1982年，于海在張鑫炎執導、李連杰主演的電影《少林寺》演曇宗大師，同時任該片的作指導，因此為大眾認識。之後他參演電影包括《少林小子》、《南北少林》、《太極張三豐》等。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事 自揭一個原因放棄美國市場 10:34 2022/12/20 【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事 自揭一個原因放棄美國市場 【無限超越班】成龍開天價拒絕荷里活邀請 大哥拒演反派：太多小孩子看我電影 12:28 2023/01/07 【無限超越班】成龍開天價拒絕荷里活邀請 大哥拒演反派：太多小孩子看我電影 【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師 大哥： 李小龍被神化 16:37 2020/08/08 【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師 大哥： 李小龍被神化 【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】 10:48 2020/12/27 【星二代】李連杰細女抑鬱症病情好轉 17歲Jada聖誕自拍美國豪宅曝光【多圖】 【花木蘭】李連杰30歲後才學英語 僅小學程度卻練成流利英語【有片】 13:08 2020/03/10 【花木蘭】李連杰30歲後才學英語 僅小學程度卻練成流利英語【有片】 你可能感興趣 【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事 自揭一個原因放棄美國市場 10:34 2022/12/20 【無限超越班】成龍教年青演員先做人後做事 自揭一個原因放棄美國市場 【無限超越班】成龍開天價拒絕荷里活邀請 大哥拒演反派：太多小孩子看我電影 12:28 2023/01/07 【無限超越班】成龍開天價拒絕荷里活邀請 大哥拒演反派：太多小孩子看我電影 【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師 大哥： 李小龍被神化 16:37 2020/08/08 【雙龍會】成龍憑3個理由自覺可打贏一代宗師 大哥： 李小龍被神化 演員 娛樂人物職業 電影