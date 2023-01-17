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《少林寺》李連杰「師傅」于海逝世　螳螂拳大師享年81歲

娛樂 18:20 2023/01/17

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據內地傳媒報道，武術家、演員于海於1月16日去世，享年81歲。

于海出生於山東煙台，12歲拜師習七星螳螂拳。他曾代表山東參加全國大賽獲得多個冠軍，60年代還曾參加國家武術代表團出訪30多個國家。

在1982年，于海在張鑫炎執導、李連杰主演的電影《少林寺》演曇宗大師，同時任該片的作指導，因此為大眾認識。之後他參演電影包括《少林小子》、《南北少林》、《太極張三豐》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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