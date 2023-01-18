【2023健康運程】進出醫院+腸胃問題+舊病翻發 兔年最差健康運3大生肖  

▲ 兔年最差健康運3大生肖。

運程方面，羅師兄認為最重要一定係身體健康，無論貧富，健康都係大家共同珍惜既最大財富。所以努力搵錢的同時，「身體健康」永遠都要放係首位。今年邊哪些生肖在健康上比較有優勢?而哪些生肖又要多多注意呢?等羅師兄同大家分析下。

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健康運季軍: 猴

流年吉星形象: 護士﹑藥物

意象上，「護士」代表健康上有人照顧，再加上有藥物支援，可以說是無後顧之憂，所以今年健康上自然算是吉星高照。

健康運亞軍: 虎

流年吉星形象: (對宮)護士﹑藥物

意象上，同屬猴的情況相同；但凶星方面，對健康的影響便比較少，所以比屬猴的朋友升一級，當屬亞軍。

健康運冠軍: 馬

流年吉星形象: 醫生﹑喜慶

意象上，「醫生」代表健康的貴人，係健康上有不錯的預防意識和抵抗病菌的能力；另外「喜慶」便自然會令人心情舒暢，所以今年屬馬的朋友身心都比較健康，所以第一名非你莫屬了。

健康運尾三(排名不分先後)：

牛

流年凶星形象: 醫院﹑黑眼圈滿頭油

星象上看到一間醫院，當然要注意身體。另一方面亦有探病的意象，家中若有老人家便要多關心他們的健康。另外見到「黑眼圈」及「滿頭油」，即是「唔夠瞓」之餘連洗頭也懶。屬牛的朋友，今年真要多點運動，加強抵抗力同埋行動力。

狗

流年凶星形象: 嘔吐﹑診所﹑失眠

星象上今年易腸胃不適，更加有機會睡眠不足的情況。所以今年屬狗的朋友不要捱夜太多了，加強自身抵抗力比較緊要。星象還有「診所」，要注意舊病痛有翻發的可能，要提早預防。

兔

流年凶星形象: 診所﹑剪刀﹑喊聲

星象見「診所」，屬兔的朋友同樣要留意舊病痛有翻發的可能，有病便要及早治療。另一方面，「剪刀」意味要小心鋒利的工具或者物件，容易損傷皮膚。另外，星象見「喊聲」便要注意自身心理健康，容易積存負能量，要做下運動加強自身抗壓力。

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