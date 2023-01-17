【香港歷史】「香港仔漁民文化博物館」展示漁港變遷史   重現舊香港漁民社會  

▲ 「香港仔漁民文化博物館」推出的懷舊明信片，反映舊時香港仔漁港的城市景象

為配合「香港仔漁民文化博物館」的試運，連串玩味活動也隨之推出，包括免費借出色彩鮮豔漁家帽，供公眾四處在海濱留影，自由創作反映香港仔漁港的城市景象；公眾又可以參加漁港城市文化導賞遊，點對點由香港仔出發，乘坐全港航程最短街渡，到達鴨脷洲探索漁民大龍出沒之處，在充滿大型壁畫的龍竇盡情扮嘢打咭，遊歷完畢還可以將懷舊明信片小禮物帶回家，成為個人珍藏。連串活動務求令到訪人士有不一樣的體驗。

最新影片推介︰

香港仔漁民的新一代，絕大部分從未接觸過捕魚，漁民人口不斷減少，加上漁業式微，香港仔作為昔日四大漁村之首，將不敵時代巨輪的推進，漁港回憶逐漸退卻，「香港仔漁民文化博物館」是《漁港濃情．香港仔》社區項目的一環，內容以多角度記載漁港變遷，將逐漸消失的社區回憶，重新結合起來，資訊及趣味並重。

香港仔漁民文化博物館展品以視頻或相片呈現，計有四款漁船，包括雙拖船、收魚船、曬家船、罟仔船的實地拍攝，十位地區人士口述歷史訪問，以及避風塘的重新佈局介紹，和香港仔魚市場優越地位的紀錄片。內容經悉心整理，不單是現況的陳述，而是各人趣味性的見聞分享，對漁民社會的體會。所涉話題例如有千歲龍的出現；遊走避風塘的茶餐廳；漁民釣黃花魚的秘訣；逐漸消失的九龍吊片曬製手藝；譚公爺不老的傳說；將香港仔變成港版築地等，都是饒具趣味的話題，看畢並留下思考空間。

香港仔漁民社會離不開海鮮舫，盛極一時的珍寶海鮮舫王國，曾一度照亮漁港，成為漁民心中最靚夜景的圖畫。由是，珍寶的消失，特別令老街坊感到婉惜。香港仔漁民文化博物館推出的早期，會另設一欄專介紹珍寶，除展示珍寶的日與夜相片，亦有昔日的珍寶食譜，以及其開張時的新聞特刊，內容詳盡，例如詳細介紹了宴會廳的一幅以皇帝出巡為題的長壁畫，以及建築師的設計概念等，越看越精彩，這些資訊今日已是難得一見。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希