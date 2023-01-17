【珍而重之】妻子手織溫暖牌冷背心　老伯著足40年甩線穿窿獲街坊縫補

▲ 一位老伯穿著太太織的溫暖牌冷背心40年，無奈冷背心已甩線及穿窿，但他捨不得丟棄。

妻子親手織的冷衫，著上身一定暖入心。近日有長沙灣女街坊在社交平台分享，一位老伯穿著太太織的溫暖牌冷背心40年，無奈冷背心已甩線及穿窿，但他一直珍而重之，捨不得丟棄。女街坊為老伯上網求助，結果獲得不少街坊的回應，有好心人可以幫助他縫補。

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不捨丟棄破爛冷背心

該名女街坊在facebook群組「長沙灣街坊」發帖文，表示老伯很愛惜太太40年前親手織給他的冷背心，可是歷經40年，冷背心已經破爛了。她上載了一件灰色冷背心的照片，並指老伯的太太當年以上乘質料，編織出蜂巢花紋的冷背心。雖然衣領甩線、衫尾穿窿，但仍非常保暖，伯伯會當羊毛底衫著。

▲ 冷背心衣領甩線、衫尾穿窿。（圖片來源︰facebook群組「長沙灣街坊」）

只是老伯的太太已屆高齡，難以縫補冷背心，兩老又擔心找縫紉店修補收費不便宜，表示「人做生意，要補3至4處，要用心、用時間又要交租，不會平」。而且即使冷背心縫補好，將來轉送別人也沒人要。女街坊寫道︰

老人家係咁……佢有衫穿的，只是不捨及冇必要掉。

街坊紛紛伸出援手

女街坊不忍老伯仍穿著破爛的冷背心，因而代他在網上發文問「請問有冇街坊可幫伯伯修補？」，她補充只要讓冷背心不繼續破爛下去，深色舊冷也可，時間不趕急。

網民反應熱烈，紛紛提供建議，結果獲一名退休街坊幫忙小修，「終於唔使爛落去，也不用去堆田」。

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責任編輯︰王明芳