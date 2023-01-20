【農曆新年】新年剩菜放室溫易食物中毒　一文睇清食材保存期正確加熱貼士

▲ 新年剩菜放室溫易滋生細菌，一文睇清食材保存期正確加熱貼士。

農曆新年，家家戶戶會煮大量餸菜，或訂購盆菜，若吃不完，不少人都會選擇放在雪櫃冷藏，但其實不同食材可存放在雪櫃的時間都有所不同。TOPick根據美國政府食物安全網站、營養師黃凱詩及消委會資料，歸納出各種剩菜可存放時間，以及正確儲存及加熱盆菜貼士。

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剩菜可存放雪櫃時間

黃凱詩指出，以已煮熟或開封食物計算，食物可在雪櫃（約4度或以下）存放1至7天不等，比如豬肉、牛肉只可放3至5天，含菜或肉的湯則可放3至4天。至於新年中式菜最常見的魚、蝦、蟹及鮑魚等，她建議存放1至2天最安全。

她解釋，雪櫃沒有殺菌作用，只能減慢細菌繁殖速度，避免交叉感染，但部分食物，比如脂肪或蛋白質較高的肉類、雞肉，是細菌活躍的媒體，故存放時間愈短愈好。

黃凱詩續指，市民應等待食物放涼後才放入雪櫃。如需以微波爐翻熱，則以3分鐘為佳，並宜於翻熱1分半時把食物稍微翻一翻，使受熱更平均。

她建議，市民可在翻熱前在食物中加一茶匙水，製造蒸氣效果。

盆菜放室溫 易滋生細菌

盆菜底層通常會放容易吸收湯汁的食物，如芋頭、豬皮、枝竹、蘿蔔及大白菜等，而上層則為名貴的花膠、鮑魚、蝦、燒肉及切雞等等。食物放入盆菜之前，一般都已經預先煮熟，但煮熟後通常不是立即食用。加上在製作過程中，要將食物一層一層排列，製作時間相對地較長，可能會因過早配製食材，以致存放在室溫的環境過久。

食物安全的危險溫度範圍為4°C至60°C，室溫正正就在這危險範圍內，細菌容易滋生，盆菜亦可能因運送時儲存的溫度不當而導致細菌繁殖。食物製作員的個人衛生及環境衛生也會影響食物安全。

消委會提醒，放在最上層的食物如切雞較難加熱，豆腐、枝竹等豆製品亦屬容易變壞的高危食品。如果翻熱不夠徹底，較容易會滋生沙門氏菌等細菌，而部份細菌包括金黃葡萄球菌會產生有害的毒素。

如果食用了受足夠數量的細菌或細菌產生的毒素所污水的食物，可引致食物中毒，特別是身體抵抗力較弱的人士如長者、孕婦及小朋友，常見的反應是肚瀉及嘔吐。

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責任編輯：羅嘉欣