【人事變動】中大工程學院院長黃定發　8月過檔出任浸大常務副校

▲ 現任中大工程學院院長黃定發獲浸大委任常務副校長，將於8月履新。（浸大提供圖片）

香港浸會大學今宣布，浸大校董會昨日（16日）通過委任黃定發為常務副校長，黃定發目前為香港中文大學工程學院院長及卓敏計算機科學與工程學教授，他將於8月1日到浸大履新。

浸大表示，2022年7月已成立聘任委員會負責常務副校長招聘事宜，主席為浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁；聘任委員會昨天舉行4場公開論壇，安排黃定發與大學社群會面，委員會收集論壇中所得意見，並隨即向校董會匯報；校董會其後經過討論，並在會議上通過聘任委員會就黃定發的聘任推薦。陳鎮仁指，有關聘任是通過嚴謹的全球招聘程序，提及聘任委員會在去年8月舉辦的諮詢大會上，收集了浸大教職員、學生和校友對於新任常務副校長遴選準則的意見，形容聘任委員會經過仔細評核，認為黃定發是該職位的最適合人選。

據浸大介紹，黃定發是世界知名的電子設計自動化領域學者，他在多倫多大學取得數學理學士學位，並於伊利諾大學厄巴納 – 香檳分校取得數學碩士學位以及計算機科學博士學位。

黃教授於1987年加入德克薩斯大學奧斯汀分校，在計算機科學系任教。他於2002年加入伊利諾大學厄巴納 – 香檳分校成為電機及計算機工程學系教授，繼而獲委任為該校工程學院行政副院長及Edward C Jordan電機及計算機工程講座教授。他同時是電機及電子工程師學會（IEEE）、計算機器學會（ACM）以及香港工程科學院院士，浸大形容其專業貢獻廣受肯定。

浸大表示，黃定發將在領導浸大的學術和策略發展方面扮演重要角色，並負責教學人員招聘以及相關的人力資源政策。他亦將協助校長推進大學的策略發展計劃。浸大校長衞炳江表示歡迎黃定發的任命，指黃定發是一位傑出學者，在高等教育和學術研究擁有卓越成就，亦具備豐富的學術行政領導經驗，相信他在本地和國際高等教育發展的廣泛參與，以及對於教學和研究全球性革新的遠見，將能夠協助浸大制定持續的發展策略。

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責任編輯：馮琪雅