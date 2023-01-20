【減肥大作戰】蘭子的地獄減肥餐單　雜菜湯減肥法7日減8磅【附營養師點評】

▲ 陳淑蘭曾試過用「七日雜菜湯減肥法」。

現年53歲的「蘭子」陳淑蘭，不時會在社交平台分享生活日常。極度注重保養的她，在12月出席時裝活動時，就被指與「大美人」關之琳撞樣。其實選美出身的蘭子一直在Keep Fit路上持之以恆，她曾分享自己嘗試過許多減肥方法，例如軍人使用的減肥餐單Military Diet，又分享過「七日雜菜湯減肥法」，而香港營養學學會會長張智良亦曾評論此法。

蘭子分享過7天雜菜湯食譜，食材包括6個大洋蔥、4至6個番茄、一個大椰菜、3個青辣椒、一個芹菜配適量鹽、胡椒、咖喱、芫荽等（肚餓時隨意進食）。以下是詳細餐單：

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蘭子提醒，上述雜菜湯減肥法，在食物選擇上也是有所限制，分分鐘會由「由抑制變抑鬱」。最後她悟出另一套適合自己的飲食法，就是高蛋白低碳水化合物飲食，但她亦直言，雜菜湯減肥法也有很多副作用。

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其實除了蘭子之外，杜如風也曾嘗試進食此餐單，花了短短7天便減去8磅。究竟減肥餐單為何如此「神奇」，在短短7日便可減去如此多磅數？

香港營養學學會會長張智良曾分析，指此餐單是一般典型有編排的餐單，其減磅成效對食物選擇有很大限制，例如只飲用雜菜湯，又或是其中一日只吃牛肉及蕃茄，由於單一食物選擇，會降低減肥人士食慾，且食物份量比平時少，加上食物均屬低鹽，確實可令減肥人士在短期內減少磅數，但所減去的，其實以水份為主：

多數只是脫水，因體內每減少1公升水份、便可減去1磅。

張智良表示，正常的健康減肥法，每星期減1至2磅成效已經不錯，若以每周減少1磅脂肪計算，要便減少吸收3,500卡路里、又或消耗同等的卡路里，換句話說，雜菜湯減肥餐單聲稱１星期可減10至最多17磅，即要減少3.5萬至近6萬卡路里，可能性不大。餐單雖可減少身體內的水份，但由於沒有燃燒脂肪、肌肉組織亦會流失：

就如現時流行的斷食法，雖然可以很快減去磅數，但不會持續很久，只要回復進食正常餐，磅數便會很快反彈，所以一定要配合做運動！

張智良強調，所有聲稱可在短時間內減到很多磅數的餐單，大部分均沒有科學根據，只是以不同的食物組合併湊餐單，更有些聲稱是由醫院醫護人員推介的極速減肥法，說起來看似健康，但卻暗藏危機。

他建議，減肥人士如以節食方法減肥，必須找合資格營養師，設計個人化餐單，因每個人的情況及體質均有別。而要有效減肥，張智良表示，不外乎是做運動及減少進食量，食用少油、少糖及少鹽食物，例如停止飲用多糖飲品，如凍檸茶、凍檸水等。

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責任編輯：羅嘉欣