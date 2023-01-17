【自費檢測】農曆新年通關高峰期將至　一文睇檢測中心自費檢測最新價錢

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農曆新年通關高峰期將至，市民北上及返回內地均需自費進行48小時前核酸檢測。TOPick向目前於社區檢測中心提供服務的承辦商查詢，14間承辦商中獲12間回覆，大部分承辦商的價錢，均是按政府的收費上限收費，亦即「標準自費服務」收費上限為150元，「特快自費服務」收費上限為240元。

部分承辦商略為減價，其中營運堅尼地城社區綜合大樓及西湖里遊樂場足球場的「希華檢測（國際）」，以及慈雲山社區會堂及彩雲（二）邨有蓋籃球場的「雅士能基因科技」均較政府規定上限略低5元。

部分檢測商的減幅較大。營運東頭社區中心及睦鄰街遊樂場籃球場的「傲士醫療診斷」收費最平，快隊及普通隊分別收費160元及90元。至於麗閣社區會堂、深水埗富昌邨籃球場以及荔枝角公園入口的「時代基因檢測中心」快隊及普通隊分別收費200元及120元。

營運檢測中心的相達生物科技創辦人招彥燾向本報表示，減價的承辦商以薄利多銷營運，傳統大的承辦商難以減價。他解釋，進行核酸檢測最大的成本，是採樣人員的薪金，由於內地的檢測商獲政府資助，因此價格難以相比。

立法會議員江玉歡反映，部分檢測中心出現預約額滿情況，建議政府於特定地區「增量增點」。招彥燾就指，網上預約未能完全反映檢測中心的容量，建議市民如未能於網上預約，可以到鄰近的檢測中心留意是否可以即場進行檢測。

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記者：陳展棋