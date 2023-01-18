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【腸胃護理】萬寧逾80款益生菌針對不同人士選擇　有助調整腸胃不適提升免疫力

休閒消費 10:43 2023/01/18

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

萬寧推出多款益生菌產品，有助調整腸胃不適。

腸道是人體最大的免疫器官，近7成免疫細胞都在腸道中，因此腸道除了提供消化食物的功能外，也對人體的健康扮演著很關鍵的角色。近年不少人會額外補充益生菌，以促進腸道健康，助提升免疫力，尤其是農曆新年聚餐後就更適合，有助調整腸胃因暴飲暴食後帶來的不適。

益生菌產品有各種種類及功效，不同顧客都有不同的益生菌需要，如孕婦、女士、兒童都有專屬的益生菌產品，各款產品所含有的菌株都有所不同，適合不同人士需要。在選擇益生菌時，顧客要先清楚自身需求，才能選取合適的產品發揮作用。

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  • 萬寧100億活性益生菌膠囊30粒（$223），有助改善腸道不適丶肚脹丶肚氣及排便不順。 G-NIIB免疫+28包（$499），可平衡腸道微生態，有助提升免疫力。 Biostime合生元兒童益生菌28包（$232)，使用BIO-SUPPORT高品質菌株保護技術，有助保護益生菌活性。

萬寧有超過80款益生菌產品選擇，針對不同人士需要，顧客亦可免費向萬寧藥劑師諮詢專業建議，了解每款產品獨有功效。

當中重點益生菌產品推介，包括有G-NIIB免疫+、和漢日本多元益生菌強效版、萬寧100億活性益生菌膠囊、WholeLove Plus愛完全全植物醫學級益生菌元配方、NATURO VITA 3+5益生元．菌、弓Proven女士專用益生菌+蔓越梅及Biostime合生元兒童益生菌等，滿足不同顧客需要。

記者：黃依情

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