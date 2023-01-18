【減碳建造】金門引進香港首台電動履帶式起重機    達致碳減排目標

金門建築（金門）引進香港首台電動履帶式起重機，標誌金門實現業務碳減排目標的新里程碑。

為促成與「科學基礎目標倡議」（SBTi）一致的碳減排承諾，金門為2033年訂立兩大行動目標，包括

（1）減少55%的絕對能源相關排放量：提早為工地接駁電能、採用電動機械及車輛、提升能源效益及採用現代建築方法；

（2）減少33% 主要從建材隱含碳帶來的間接碳排放：模組化及重用鋼結構、生產更低碳的混凝土混合物、採購低碳鋼材、通過設計和施工方法優化材料應用，並選擇碳含量較低的替代建材物料。



金門總裁歐嘉榮表示，金門深信企業可持續發展及環境可持續性在本質上是環環相扣，每個人及每個組織都可以在應對氣候變化的挑戰中發揮作用。

引進香港首台電動履帶式起重機印證了金門邁向零排放的承諾，期待在未來能擁有更寧靜、更潔淨、更低碳的建築工地。



新引入的機械設備從奧地利進口，為香港首台電動履帶式起重機，其吊重量高達160公噸，並將於金門承建的香港國際機場二號客運大樓擴建工程項目中使用。

相比傳統的起重機，這台具有替代驅動系統的新機械每年可減少約 76 公噸的二氧化碳當量 (CO2e) 排放，能為工地人員提供更健康的工作環境。電動起重機可以在連接電源或備用儲能模式下使用，靈活地配合不同工地環境。

責任編輯 李志強