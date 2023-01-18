  • 13°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 10:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023農曆新年】Tea WG推出兔年茶聚宴會之茶　以茶入饌的賀年午市套餐$268起

休閒消費 10:43 2023/01/18

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

Tea WG推出新春限定的茶聚宴會之茶及一系列特色茶葉禮品。

農曆新年與親朋好友共聚一堂，最適合是歎杯靚茶迎接新春。Tea WG最近推出新春限定的茶聚宴會之茶，以及一系列特色茶葉禮品，冀新一年能「兔」氣揚眉。

盛品系列茗茶（Grand Mode Tea）的茶聚宴會之茶（$388），以質潤細膩的綠茶加入溫暖的呍呢嗱與莓果香甜風味，清透芬芳的茶湯，無論搭配賀年鹹點或甜食都同樣適合。而時尚的粉綠色茶罐，以華麗金色及中式建築裝飾牌坊圖案點綴，玩味十足，更添熱鬧節慶氣氛。

茶聚宴會之茶即日起於香港Tea WG沙龍及精品店，以及Tea WG HKTVmall官方網店發售。顧客凡購買盛品系列茗茶的茶聚宴會之茶兩罐，即可換領Tea WG華麗設計燙金利是封一套，送完即止。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

店家亦特選多款茗茶及套裝禮品，包括頂級訂製系列的帝王普洱（Emperor Pu-Erh）、命運之茶（Destiny Tea）、雲南普洱陳年茶餅等，送禮自用皆合適。Tea WG同步推出魅幻茶具系列，其設計簡約、圓潤優美，瓷製茶壺內側質感乳白潤澤，適合沖泡各類茶葉。店家亦為新年特意挑選了手繪耀金、鉑金以及猩紅顏色，寓意金銀滿屋、鴻運當頭。

為慶祝新春，Tea WG特意打造多款創新精緻賀年菜式，每款均以茶入饌，如寓意「橫財就手」的前菜水晶肴蹄配融入香柚早餐茶的日式高湯啫喱；主菜有香煎蜜餞金蠔配香脆意大利飯及時令蔬菜，佐注入蜜糖茶的蒜香醬油汁，祝福來年「發財好市」。而香煎紅鯛魚配蓮藕及枝豆，則佐以注入鐵觀音的魚湯忌廉汁，寄願「年年有餘」。賀年菜式由即日起2月12日期間於Tea WG香港國際金融中心，以及又一城沙龍及精品店限定午市供應，每位$268起，菜式每周輪流供應。

Tea WG又一城沙龍及精品店
地址︰九龍塘又一城 LG2 層 LG2-11及13號舖
電話︰2725 6930

記者︰黃依情

相關文章

【2023農曆新年】10大滋味賀年糕點推介　星級酒店馬蹄糕+小店蟹粉蘿蔔糕
18:24 2023/01/13
【2023農曆新年】10大滋味賀年糕點推介　星級酒店馬蹄糕+小店蟹粉蘿蔔糕
【2023農曆新年】沙田中心/沙田廣場/屯門時代廣場新春大福賞　送總值逾45萬禮品禮券福袋組合
13:01 2023/01/17
【2023農曆新年】沙田中心/沙田廣場/屯門時代廣場新春大福賞　送總值逾45萬禮品禮券福袋組合
【2023農曆新年】恒隆商場hello 新春有禮　消費滿額即賞$200購物禮券
13:52 2023/01/17
【2023農曆新年】恒隆商場hello 新春有禮　消費滿額即賞$200購物禮券

你可能感興趣

【2023農曆新年】10大滋味賀年糕點推介　星級酒店馬蹄糕+小店蟹粉蘿蔔糕
18:24 2023/01/13
【2023農曆新年】10大滋味賀年糕點推介　星級酒店馬蹄糕+小店蟹粉蘿蔔糕
【2023農曆新年】沙田中心/沙田廣場/屯門時代廣場新春大福賞　送總值逾45萬禮品禮券福袋組合
13:01 2023/01/17
【2023農曆新年】沙田中心/沙田廣場/屯門時代廣場新春大福賞　送總值逾45萬禮品禮券福袋組合
【2023農曆新年】恒隆商場hello 新春有禮　消費滿額即賞$200購物禮券
13:52 2023/01/17
【2023農曆新年】恒隆商場hello 新春有禮　消費滿額即賞$200購物禮券
著數優惠 農曆新年 餐廳情報 食譜 國際金融中心 美食 普洱 節慶 又一城 菜式

最高瀏覽

【食物中毒】11人於美麗華酒店Yamm用膳後疑食物中毒　均曾食生蠔
18:03 2023/01/17
【食物中毒】11人於美麗華酒店Yamm用膳後疑食物中毒　均曾食生蠔
《少林寺》李連杰「師傅」于海逝世　螳螂拳大師享年81歲
18:20 2023/01/17
《少林寺》李連杰「師傅」于海逝世　螳螂拳大師享年81歲
【食用安全】台灣檢測農心辛拉麵驗出一級致癌物　專家：恐增血癌乳癌風險
17:43 2023/01/17
【食用安全】台灣檢測農心辛拉麵驗出一級致癌物　專家：恐增血癌乳癌風險