【2023農曆新年】Tea WG推出兔年茶聚宴會之茶　以茶入饌的賀年午市套餐$268起

▲ Tea WG推出新春限定的茶聚宴會之茶及一系列特色茶葉禮品。

農曆新年與親朋好友共聚一堂，最適合是歎杯靚茶迎接新春。Tea WG最近推出新春限定的茶聚宴會之茶，以及一系列特色茶葉禮品，冀新一年能「兔」氣揚眉。

盛品系列茗茶（Grand Mode Tea）的茶聚宴會之茶（$388），以質潤細膩的綠茶加入溫暖的呍呢嗱與莓果香甜風味，清透芬芳的茶湯，無論搭配賀年鹹點或甜食都同樣適合。而時尚的粉綠色茶罐，以華麗金色及中式建築裝飾牌坊圖案點綴，玩味十足，更添熱鬧節慶氣氛。

茶聚宴會之茶即日起於香港Tea WG沙龍及精品店，以及Tea WG HKTVmall官方網店發售。顧客凡購買盛品系列茗茶的茶聚宴會之茶兩罐，即可換領Tea WG華麗設計燙金利是封一套，送完即止。

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店家亦特選多款茗茶及套裝禮品，包括頂級訂製系列的帝王普洱（Emperor Pu-Erh）、命運之茶（Destiny Tea）、雲南普洱陳年茶餅等，送禮自用皆合適。Tea WG同步推出魅幻茶具系列，其設計簡約、圓潤優美，瓷製茶壺內側質感乳白潤澤，適合沖泡各類茶葉。店家亦為新年特意挑選了手繪耀金、鉑金以及猩紅顏色，寓意金銀滿屋、鴻運當頭。

為慶祝新春，Tea WG特意打造多款創新精緻賀年菜式，每款均以茶入饌，如寓意「橫財就手」的前菜水晶肴蹄配融入香柚早餐茶的日式高湯啫喱；主菜有香煎蜜餞金蠔配香脆意大利飯及時令蔬菜，佐注入蜜糖茶的蒜香醬油汁，祝福來年「發財好市」。而香煎紅鯛魚配蓮藕及枝豆，則佐以注入鐵觀音的魚湯忌廉汁，寄願「年年有餘」。賀年菜式由即日起2月12日期間於Tea WG香港國際金融中心，以及又一城沙龍及精品店限定午市供應，每位$268起，菜式每周輪流供應。

Tea WG又一城沙龍及精品店

地址︰九龍塘又一城 LG2 層 LG2-11及13號舖

電話︰2725 6930

記者︰黃依情