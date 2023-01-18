【2023農曆新年】Valerie宇治抹茶/焙茶蛋卷強勢回歸　酥Yummy雜錦禮盒送禮最得體

▲ Valérie推出酥Yummy雜錦禮盒及宇治抹茶/焙茶蛋卷。

農曆新年將至，自不然要準備拜年禮盒送予親朋好友。Valérie今年推出一系列特色及經典產品，讓大家有多個選擇。重點推介包括宇治抹茶蛋卷及宇治焙茶蛋卷於坊間較罕見，店家重新推出停產幾年的蛋卷禮盒，並經過調製改良，風味更佳。店家堅持採用優質京都宇治抹茶及焙茶粉製作蛋卷，達至口感鬆化及茶味香濃的完美配搭。

而往年店家的Valérie酥Yummy雜錦禮盒大獲好評，今年會再度推出，包括招牌蝴蝶酥、菠蘿金酥及5款曲奇，集合各款王牌產品。豪華紅色禮盒精心設計，燙金的Valérie蝴蝶如意結低調又不乏高貴優雅，禮盒更配上手挽，如同福袋般包羅萬有，送禮得體又豪華。

▲ 菠蘿金酥 $98

另推介節日限定產品菠蘿金酥，無論味道、口感和外形與甜膩的台灣鳳梨酥不同，牛油香氣配上酸甜清新的土鳳梨內餡，甜而不膩。菠蘿金酥亦有別往日9件包裝，改良3件為一的獨立包裝（共3包），便於保存及食用。

Valérie於新年亦推出精選曲奇禮盒（7Mix），包括精選曲奇禮盒包括牛油/宇治抹茶/伯爵茶/可可/咖啡5款曲奇、榛子朱古力酥條、雙重芝士條，一共32件。為方便粉絲入手，店家除提供新蒲崗門市自取的選擇外，亦可以到金鐘太古廣場GREAT及鰂魚涌華蘭中心FOOD LE PARC 選購Valérie產品。顧客可到Valérie餅房購買賀年禮品，有關現貨查詢，可致電3565 6765或WhatsApp 9222 8442。

Valérie

地址︰新蒲崗大有街2-4號旺景工業大廈7樓C室 (座)

營業時間：12:30nn至7:30pm

電話：3565 6765

記者︰黃依情