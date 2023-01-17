【港澳通關】澳門由博彩轉型世界旅遊休閒中心  港澳業界冀合作海外推廣

▲ 澳門計劃由博彩旅遊轉型為世界旅遊休閒中心。（陳靜儀攝 )

港澳同內地通關，旅遊業開始解凍。香港旅遊界一連兩日（15及16日 )在澳門參加交流會。澳門旅遊局表示，將加強同香港一同到海外推廣，吸納更多海外客到港澳及大灣區旅遊。而澳門旅遊業近年定位轉型為世界休閒旅遊中心，不再單一依賴博彩旅遊，將旅遊結合文化、會展及體育等關聯產業，開拓更多消閒旅客市場。



澳門旅遊局局長文綺華本周一（16日）在交流會表示，內地及香港一直是澳門最大及第二大旅客市場。自從港澳與內地免檢疫通關，訪澳旅客顯著回升，前日單日達5.5萬人次，而其中港人去澳門更升至單日逾10,000人次。



澳門旅遊局副局長程衛東指，去年訪澳旅客量跌至570萬人次，按年跌26%；去年首11個月酒店平均入住率只有38%。不過值得留意的是，去年首9個月的博彩消費按年跌5成半，錄得248.9億澳門元，與其他消費錄得276.2億澳門元相約。



近日澳門手信區人頭湧湧，但賭場卻未如以往旺場。文綺華指，澳門施政報告去年提出1+4適度多元發展策略，旅遊業會推動「旅遊+」，將旅遊結合文化、會展及體育等關聯產業協作，配合澳門定位為世界旅遊休閒中心。

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為發展澳門多元旅遊，程衛東表示，已推出海上遊、直升機遊；教堂等世遺歷史城區亦成婚慶旅遊熱點。澳門經濟及科技發展局對外貿易及經濟合作廳廳長陳詠達指，旅遊會結合科技推廣，例如邀請網紅直播帶貨推介澳門特色店及美食；又透過支付寶香港，為香港旅客提供澳門消費優惠。而澳門貿易投資促進執行委員李藻森就指，會展旅遊是發展重點，今年有700個會展項目，回復至疫前一半，按年升4成，可配合休閒旅遊吸會展客。

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出席交流會的澳門立法會議員梁安琪指，旅客在疫情後去澳門的興趣亦有改變，「我諗同以前已經不同了，去享受食嘢消費不同了；現在大環境不同了，多數去休閒娛樂。大家都見，剛才各酒店介紹幾多非博彩項目。」她說，港澳免檢疫通關便利兩地商務及旅遊，促進港澳合作。

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隨團到澳門考察的本港立法會旅遊界議員姚柏良指，今次參觀了大三巴有葡國舞蹈演出、玫瑰堂有中樂演奏，還有擴充了的澳門大賽車博物館，充分展示旅遊結合文化及體育不同元素，認為本港亦可借鏡。他更形容港澳「兩兄弟」可肩並肩到海外推廣，帶動旅遊循環。

香港旅議會主席徐王美倫表示，港澳入境客回升，為業界打下強心針，強調兩地是互補而不是競爭關係，本港亦有Ｍ+博物館、全新山頂纜車等新景點，對澳門、內地及海外客都有吸引力，兩地一齊開拓大灣區及海外市場。

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記者：吳雋妍澳門報道