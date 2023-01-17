【港澳通關】40年老店生意較疫前倍增　內地客：澳門乜都有未計劃來港

▲ 澳門議事亭不少旅客拿著大包小包手信，更有內地客即場打包行李。（陳靜儀攝）

澳門市面已回復熱鬧，在大三巴「山腳」屹立40載的鳳城利來手信店，至今傳到第二代老闆梁先生經營。捱過3年疫情，梁先生坦言近一星期生意回升至疫情前超過一半，速度好過預期，人均消費高較疫前倍增，達1,000至2,000元，料熱潮會持續至農曆新年。有藥房就指內地客少買奶粉，集中買必理痛及止瀉藥。不過有內地客指澳門都有藥房及名店，加上不用核酸檢測，所以去澳門順道辦年貨，暫未計劃去香港旅遊。



▲ 澳門議事亭不少旅客拿著大包小包手信，更有不少拖著行李。（陳靜儀攝）

▲ 澳門議事亭不少旅客拿著大包小包手信，更有不少拖著行李。（陳靜儀攝）

▲ 澳門大三巴附近的手信店重現人潮。（陳靜儀攝）

鳳城利來手信店老闆梁先生說，雖然疫情期間澳門同珠海都有通關，但客量不及現時。他說該店一直有3至4成是本地客，因此維持到生計捱過疫情，而現時生意回復至疫前5至6成，「速度比想像中快，我們準備少咗，要備多啲貨。」他預期旅客熱潮可延續至農曆新年，料屆時生意回升至疫前7至8成。他又人均消費都顯著上升，「買肉乾及杏仁餅，人均消費1,000至2,000元，疫前約500至1,000元。」他說無計劃加價，「做生意不可以一有人來暴利，有個合理水平就夠啦。」

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藥房亦重現旅客，但不及疫前人多。全昌藥房店員梁先生說，客量有疫前7至8成，但消費不及從前，「內地客無人買奶粉了，主要買藥物，無乜人買蓮花清瘟膠，但好多人問必理痛和止瀉藥，基本上搶晒無貨。」有女店員更指內地客會問小紅書熱賣藥品，但多數是水貨，他們沒有發售。另一間藥房的店員就指「現在遊客好多，通關之後好瘋狂。」訪問期間不少客人查問必理痛止咳素，「無貨啦，搶購一空。」

不少旅客大包小包手信，更有不少拖著行李。珠海居民陳先生同朋友去澳門，多袋手信主要是餅乾及紫菜等零食。他說疫後首次去旅行就去澳門，「去香港仍要核酸檢測，而澳門都好多嘢買，香港藥房都有假貨，暫未計劃去香港，而且快過年了，順便澳門辦年貨。」

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記者：吳雋妍澳門報道