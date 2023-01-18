【兔年生肖】蔡興華2023兔年生肖運程　兔有文昌+龍有貴人+蛇慎破財【內附改善運滯提點】

▲ 蔡興華師傅點評2023兔年生肖運程，兔有文昌、龍有貴人、蛇慎破財。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅，點評兔年12生肖運程，讓大家趨吉避凶，知所進退。蔡師傅表示，即使犯太歲或相刑的朋友，也不必太緊張，凡事警惕，做事時選個好日子、好方位著手，會較理想，可減輕傷害程度。若覺得自己運氣有阻滯，就少去探病，亦勿去陰地，即陰暗的地方，陰暗潮濕的地方，吉星不會到，太陽的光輝也不會照耀，何來吉氣？因此，少去陰沉、煩躁的地方，你的情緒就不會受牽連。

蔡興華師傅評點肖兔運程︰文昌照耀

卯年生，太歲當頭坐，多數人說無喜必有禍。但肖兔的朋友在2023年有貴人文昌將星照耀，文昌入命為人聰明，氣質秀雅，舉止溫文。男有文昌，則有內涵，充滿自信；女有文昌，著重儀容，優雅有禮，兩者皆好學，具上進心，創新知，與時並進，利於好學讀書進修之士。

此年利官運亨通，又得貴人幫助，屬引領之材，出類拔萃，文昌貴人主逢凶化吉。

但要留意劍鋒凶星，文武雙全仍須防意外，謙厚誠懇，有禮是福。

小心留意月份︰農曆8月、11月。

蔡興華師傅評點肖龍運程︰太陽守命

辰年生，今年卯辰穿，犯六害。何謂「害」？泛指性格上、感情上、人際關係上有損害，但不必太緊張，只要做事時選個好日子、好方位，傷害程度可以減輕，加上肖龍有太陽星守命照耀，滿門吉慶，本身樂於助人，討人喜歡又有善心。

今年應為社會多作貢獻，廣結善緣，必有來自不同領域朋友與你結緣。

小心留意月份︰農曆9月

蔡興華師傅評點肖蛇運程︰小心破財

巳年生，屬蛇朋人今年驛馬星動，多轉變，無論起居、事業，出外，都要特別小心，雖然有貴人協助，但仍自我提高警覺。踏入立春，或有破財之險，宜保持頭腦清醒，免招損失。要留意，家中長輩身體轉差，同時多注意病向淺中醫。

小心留意月份︰農曆10月

編輯︰葉翠華