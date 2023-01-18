【兔年生肖】蔡興華2023兔年生肖運程　馬有女貴人+羊慎官非+猴掌大權【內附改善運滯提點】

▲ 蔡興華師傅點評2023兔年生肖運程，馬有女貴人、羊慎官非、猴可掌大權。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅，點評兔年12生肖運程，讓大家趨吉避凶，知所進退。蔡師傅表示，即使犯太歲或相刑的朋友，也不必太緊張，凡事警惕，做事時選個好日子、好方位著手，會較理想，可減輕傷害程度。若覺得自己運氣麻麻，就少去探病，亦勿去陰地，即陰暗的地方，陰暗潮濕的地方，吉星不會到，太陽的光輝也不會照耀，何來吉氣？因此，少去陰沉、煩躁的地方，你的情緒就不會受牽連。

蔡興華師傅評點肖馬運程︰喜事臨門

午年生，今年有太陰、天喜吉星照耀，喜事臨門。雖有小疾，亦可解決。屬馬要注意保持平和心境，切勿得意忘形。身體方面多留意心臟健康，宜作身體檢查。

小心留意月份︰農曆11月

蔡興華師傅評點肖羊運程︰或有官非

未年生，今年有官符、官非，引致煩惱，也令事業有阻礙，幸而屬羊朋友與太歲三合，有天解星逢凶化吉，可助一臂之力。

小心留意月份︰農曆6、9、12月

蔡興華師傅評點肖猴運程︰可掌大權

申年生，疊吉重來，乃係吉慶之兆。今年屬猴的朋友有國印照耀，大權在握，但宜小心行事，因有操生殺之權，宜於人情及理性之間互相衡量，才作出每一個決定。

小心留意月份︰農曆1月、4月、10月

編輯︰葉翠華