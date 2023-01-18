【蘇施黃患癌】蘇施黃抗癌靠耶穌成功止痛　為同路人打氣：向好一方面看

▲ 蘇施黃（阿蘇）分享抗癌期間的感受。

現年67歲的前商台主持蘇施黃（阿蘇），曾於2005年患乳癌，戰勝癌魔後繼續工作，如常享受人生。 她在2022年9月26日入院做檢查，發現罹患大腸癌後即接受手術，現已完成兩次化療。

阿蘇最近在個人YouTube頻道中，分享自己接受化療後的痛苦情況。

她指自己每一次接受化療都需入院打針，然後服用十四天就口服化療藥，去到第三個星期身體已經成功適應，變得精神、有胃口，隨後的一個星期蘇施黃需要繼續入院接受化療。

【蘇施黃患癌】蘇施黃第二次化療後需留院 阿蘇樂觀面對逆境：衰完就好喇

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發燒+肚屙而入院

在服用完第十四天的藥物後，阿蘇的身體出現強烈的副作用：「當晚就覺得肚痛同埋肚瀉，應該係星期五凌晨，星期六就直情冇晒心機，瞓喺張床全日。金小姐就同我探熱，冇事之後我就瞓晏覺，七點鐘食晚飯我都食唔落，再探熱就係38度5，咁梗係啦，背脊有張電毯。」

她指後來再探熱就是37.5度，即是發燒，再加上是「屙水」，似是食了錯誤的海鮮，痛得像「扭毛巾」般，於是也決定入院。

阿蘇指直至星期日，她的肚仍然很痛，指自己奄奄一息地躺在床上，不可開口與人說話，事關自己的所有精力也要用作對付痛楚。

▲ 阿蘇罹患大腸癌。（影片截圖）

阿蘇：有咩痛得過耶穌嘅痛

當時感到相當痛的阿蘇說：「可唔可以求下你停5分鐘、停一陣畀我唞下……」她憶起當時的自己是睡得像蝦米般，突然就出現一個七彩的畫面，「我見到一個影像，就係耶穌孭住十字架，好大嘅十字架，然後個畫面即刻冇咗。」

耶穌被釘十字架前，背着十字架從山低走上山頂，阿蘇表示：「個十字架要釘一個人，你諗下個十字架係要幾大、幾重......唔係一釘就死，係流血、痛死，當時個肚痛即刻冇嘢，有咩痛得過耶穌嘅痛。突然就覺得自己都係肚痛啫，世界上大把人承受嘅痛苦仲勁。皮肉痛都還好，心痛、或內心根本解決唔到，咪仲難過，我唔會一世都肚痛掛！」

她續說：「當時嘅感覺又好好多喎，咁當然係有痛啦，當時即刻嘅感覺係，你嘈咩啫，痛兩下就好多怨言，但係諗到耶穌嘅痛苦就即刻冇聲出。」

▲ 阿蘇：「有咩痛得過耶穌嘅痛。」（影片截圖）

「試過兩次係忍唔到瀨出嚟」

阿蘇指醫生與她是同屬同一間教會，對方也有問她是否需注射止痛針，她就馬上接受，在接受注射後的30秒就馬上止痛，當晚更可以睡至翌日的早上7時。

阿蘇後來再接受另一次止痛針的注射，並要吊著一包很大的奶，她稱：「一擺嘢入口就即刻嘔出嚟，同埋個屙唔係話肚痛，我哋呢啲屙係小便時，前後一齊屙，好似啲水咁，你係唔知道、唔會控制得到，係忍唔到。我就好尷尬同大家講，試過兩次係忍唔到瀨出嚟，之後我有經驗啦，就係唔好放屁，因為放屁都唔知係屁定大便，大便係水質，好難控制，成件事有少少嘔心。」

焉知非福

阿蘇明白到焉知非福，皆因她在化療後的皮膚變滑，再加上在出院後，就因為睡了很多天，就找朋友為她按摩雙腳，朋友指：「你舊陣時見唔到腳眼，依家兩邊腳眼都出返嚟，成功消腫。」

▲ 阿蘇的腳成功消腫！（影片截圖）

她說：「醫生話化療係令到腸發炎，又屙又嘔，於是要打好多針去消炎，但同時暑有另一樣嘢，就係因為又屙又嘔，再食梗控制甲狀腺嘅藥，突然間個指數就高到不得了，原來化療時又屙又嘔、腸發炎，甲狀腺嘅藥就會唔吸收，於是指數去到59。」她指消炎藥同時令到自己的雙腳消腫，感到十分開心，認為真的是焉知非福。

蘇施黃覺得很多事看上去可能是一件壞事，但背後其實是一件好事，希望患病的人可向好的一方面看。

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