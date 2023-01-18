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【好人好事】中學女生跌物品入坑渠　兩小巴司機合力揭渠蓋執拾

教育 10:24 2023/01/18

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有中學生跌物品入坑渠，兩名小巴司機合力幫手，揭渠蓋執拾。（圖片來源︰facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」）

只要大家發揮互助互愛精神，就可以建立更有愛的社會。近日有網民在社交媒體分享一則好人好事，他目擊有中學女生不慎跌物品入坑渠，幸好遇上兩位好心的小巴司機合力伸出援手，揭開渠蓋成功執拾。小巴司機一句「無嘢解決唔到嘅」，絕對是送給學生的人生哲理。

最新影片︰

揭渠蓋成功執拾物品

該名網民在facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」發帖文指，上周四（12日）他經過粉嶺車站看到一群女學生圍在一起，原來她們有人「跌咗嘢落坑渠」。而附近有兩位小巴司機見她們有需要，隨即幫忙︰

小巴司機幫手打開渠蓋執，真係執到後，班女學生立即歡呼拍掌……

女學生重獲物品，大叫「好勁呀！」兩位小巴司機看到學生的反應亦很開心，還跟她們說：

無嘢解決唔到嘅！

做學生的人生導師

小巴司機不僅主動幫忙，網民還形容他們「做埋人生導師」，表示「呢啲咪win win大家都開心」。從網民分享的相片可見，一名小巴司機俯身伸手入坑渠執拾物品，另一名小巴司機在旁協助，而旁邊有5、6名中學女生圍觀。小巴司機向她們展示出最好的身教，助人為快樂之本。

網民大讚小巴司機好有愛，兩位司機心地善良，願意幫助有需要的人，實在值得人尊重，表示「好人有好報」、「車長值得表揚」。

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責任編輯︰王明芳

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