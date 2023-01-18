【兔年生肖】蔡興華2023兔年生肖運程　雞犯太歲+狗獲獵頭招手+豬聲譽提升【內附改善運滯提點】

▲ 蔡興華師傅點評2023兔年生肖運程，雞犯太歲、狗獲獵頭招手、豬聲譽提升。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅，點評兔年12生肖運程，讓大家趨吉避凶，知所進退。蔡師傅表示，即使犯太歲或相刑的朋友，也不必太緊張，凡事警惕，做事時選個好日子、好方位着手，會較理想，可減輕傷害程度。若覺得自己運氣麻麻，就少去探病，亦勿去陰地，即陰暗的地方，陰暗潮濕的地方，吉星不會到，太陽的光輝也不會照耀，何來吉氣？因此，少去陰沉、煩躁的地方，你的情緒就不會受牽連。

蔡興華師傅評點肖雞運程︰犯正太歲

酉年生，今年卯酉相沖，雞兔不寧，犯正太歲，仍係相沖之年。

凶星有歲破、大耗、闌干、災煞，因財失義，因小失大，容易成為被詐騙對象，與人交往宜提高警覺，不可全拋一片心。

出遊遇險，恐有災禍，要注意健康，特別在皮膚、肺、大腸之疾，身體強弱足以影響頭腦機靈之判斷力。

高風險投資可免則免，多行善事，必能積福，謹記︰禍福無門，惟人自招。

小心留意月份︰農曆2月、8月、9月及11月

蔡興華師傅評點肖狗運程︰獵頭招手

戌年生，與太歲八字有六合、三合，萬事如意，能一展所長。惟寄語屬狗的朋友︰萬事起頭難，只要順勢而行，必能得心應手，創業如意，但要做好財政方面的預算，以免超支。

今年有被獵之象，或有獵頭公司向你招手，坐正好位。

小心留意月份︰農曆3月

蔡興華師傅評點肖豬運程︰聲譽提升

亥年生，屬豬的朋友很愛吃，但提防今年因貪吃而引起疾病，宜戒辣燥熱，否則，恐引起膿瘡之症。本年三合，半喜半憂，喜事或有人事轉變，有望提高聲譽。求事順利，應酬繁忙。

小心留意月份︰農曆4月

編輯︰葉翠華