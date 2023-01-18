【兔年生肖】蔡興華2023兔年生肖運程　鼠紅鸞星動+牛勿做擔保+虎提防被騙【內附改善運滯提點】

▲ 蔡興華師傅點評2023兔年生肖運程，鼠紅鸞星動、牛勿做擔保、虎提防被騙。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅，點評兔年12生肖運程，讓大家趨吉避凶，知所進退。蔡師傅表示，即使犯太歲或相刑的朋友，也不必太緊張，凡事警惕，做事時選個好日子、好方位着手，會較理想，可減輕傷害程度。若覺得自己運氣麻麻，就少去探病，亦勿去陰地，即陰暗的地方，陰暗潮濕的地方，吉星不會到，太陽的光輝也不會照耀，何來吉氣？因此，少去陰沉、煩躁的地方，你的情緒就不會受牽連。

蔡興華師傅評點肖鼠運程︰紅鸞星動

子年生，子卯相刑，提防滿招損，做人要謙虛誠懇一些。紅鸞星動，加上有桃花推動，一定喜事重重。準備結婚的話，不妨在雙春兼閏月之年拉埋天窗；已婚的，則或有弄璋之喜。同時有福星祿勳，應多做功德協助社會，貢獻智慧。

小心留意月份︰農曆5月

蔡興華師傅評點肖牛運程︰勿做擔保

丑年生，多留意長輩健康，多關心慰問。屬牛的朋友，踏入立春或有破財之險，忌急功近利，在投資方面要小心，應比過去再三思索，否則會有財困之煩惱。謹記勿借錢給人或做擔保。

小心留意月份︰農曆6月

蔡興華師傅評點肖虎運程︰提防被騙

寅年生，多注意健康，因為病符星到臨，本年疾病較多，多以肝膽之病為主，宜多休息，免只掛住工作，疲勞過度，精神稍遜。屬虎的朋友為人正直，易受別人利誘或誤信讒言，小心跌下被騙陷阱。

小心月份︰農曆1月、2月、7月

編輯︰葉翠華