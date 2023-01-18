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【食用安全】火鍋店驚現「藍環章魚」　科學雜誌證實：含劇毒受熱不分解

食用安全 10:27 2023/01/18

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火鍋店驚現「藍環章魚」　科學雜誌證實：含劇毒受熱不分解

知識可以改變命運之外，原來亦可以救自己一命！內地有網民指出，近日因天氣寒冷，於是便到一間自助火鍋店用餐，惟當他走到自助海鮮區挑選食材時，卻赫見一隻疑似有劇毒的「藍環章魚」。由於深怕引起誤會，男子慌忙將有關章魚照片拍下，並求助於官方科學雜誌，惟竟得到官方肯定回覆，不但確認為「藍環章魚」，更提醒其毒素如河豚毒素，受熱不分解。

最新影片:

根據內地傳媒報道，當日該名男網民所見的疑似「藍環章魚」正擺放在一盆碎冰中，因其身上有明顯藍色圓點，與旁邊的章魚大有分別，才會引起事主的注意。為了查證自己猜測是否屬實，他於是慌忙向熟悉動植物相關知識的科學雜誌留言查證，指在火鍋店菜品裡看到一隻疑為「藍環章魚」的動物，並問能否下鍋，而官方微博則回覆稱，指該生物確為豹紋蛸（藍環章魚）。

科學雜誌還補充，指此藍環章魚「毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。文獻中和網絡上都有市售章魚裡混入藍環章魚的記錄，但概率不高，也算是活久見了。」

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據美國海洋保護協會（Ocean Conservancy），藍環章魚雖擁有迷幻色彩而且體型細小，但佢毒性為山埃的1,000倍以上，足以在數分鐘內殺死26個人，是公認海洋生物中最危險的動物之一。

藍環章魚會產生強力的河豚毒素，假如被咬中毒，毒液會阻塞身體的神經信號，引致肌肉麻痺，還會引起噁心，視力喪失或失明、意識喪失和活動能力喪失。最終因肌肉癱瘓（包括呼吸所需的肌肉）而導致呼吸停止。目前，暫無解毒劑。

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責任編輯：羅嘉欣

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