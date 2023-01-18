【代購受騙】fb專頁買禮盒受騙追討　受害人竟遭騙子說教：唔好意思呃咗你

▲ 有網民在facebook網購受騙。（網上截圖）

臨近過年，不少人都開始辦年貨，也是騙子猖狂的時間。近日有港男在網上爆料，有代購專頁在他付款後沒有寄貨，在他追討時更理直氣壯地稱「唔好意思呃咗你」，甚至告戒「今次算係學費， 下次唔好上當」，引來網民熱烈討論。

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涉事的餅乾禮盒代購專頁名為「金寶源」，受害事主在facebook上載對話截圖，他向「金寶源」發訊息指，「你收咗錢block咗我」，希望專頁退錢了事，沒想到對方不但沒有再block事主，反理直氣壯地表示，

唔好意思，呃咗你錢，去點度買過啦，其實今次我唔呃你，一樣會俾其他人呃傢。

▲ 網民上載了被騙子說教的對話。（facebook圖片）

他更語重心長地勸諫事主，以後不要再信facebook，想買東西無論何時都要問是否可面交或到付，其他任何原因都不好信。即使事主再好聲好氣求「師兄高抬貴手」償還數百元，專頁負責人仍無恥地表示，

幸好你係幾百蚊，今次算係學費，下次唔好上當，你鬧我都冇用傢，因為我哋遲早都會俾天收，你唔好勞氣了好嗎？

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事件引來大批網民熱論，並驚訝賣家如此猖狂，又直言賣家最無賴是語重心長地教訓人。有網民則笑言，「憑實力呃返嚟，做咩要畀返你」、「智商稅」、「傷害不大，侮辱性極強」。

目前涉事的「金寶源」專頁已被刪除，據了解，專頁在2019年9月建立，擁逾9000粉絲，但專頁僅於去年11月初至12月中旬發布，即只代購約一個月。專頁簡介中的公司地址位於元朗喜業街「雄偉大樓」，並附有電話號碼。然而根據地圖，元朗喜業街的並非「雄偉大樓」，應是「雄偉工業大廈」，而且專頁所列地址沒有確實門牌。

根據警方反詐騙網頁「防騙視伏器」上搜尋「金寶源」所示，結果為「疑似有伏 - 有相近用戶名稱的詐騙舉報」。警方呼籲，市民在交易或匯款前，應核實對方身份，輸入個人資料或信用卡資料前，要保持審慎，若懷疑受騙可到警署或電子報案中心報案。

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責任編輯：王明芳