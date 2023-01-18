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【新春好去處】林祥焜+甘小文免費展覽　聯手為七師傅創作插畫【內附詳情】

休閒消費 10:17 2023/01/18

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林祥焜和甘小文聯乘企劃。

80、90年代港漫百花齊放，大師級主筆各有風格，創作獨特港味漫畫，當中林祥焜的風華性感少女及甘小文筆下的「肥婆四」、「哨牙珍」深入民心。兩位土生土長的漫畫家，一場機緣際遇下萌生合作想法，「雙囍」聯乘企劃就此誕生，於新春期間展出，免費入場，為讀者提供港漫集體回憶。

Exhibit-Shop概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno為實踐推動本地創作及藝術文化理念，即日起至2月5日期間，於銅鑼灣Amaz By Lokianno店內展覽場地舉辦「林祥焜 ．甘小文— WHAT FOR...!? x Amaz By Lokianno《雙囍》展覽」，展出兩位為企劃而首次創作的作品， 當中包括全新聯乘插畫海報，以及特別為七仙羽師傅聯手創作全新插畫！

場內同時限量發售多款精品，珍藏之選包括：全新貴婦造型「肥婆四」、「哨牙珍」等角色雕像、特別版利是封、聯乘周邊商品T-shirt及布袋，場內更率先發佈兩位聯合創作的新書《雙囍》。

「雙囍」為林祥焜及甘小文籌備一年的聯乘企劃，意指兩位的作品聯乘帶來雙重囍訊的意思，亦同時為慶祝林祥焜的自家品牌《WHAT FOR...!?》成立而主辦第一個品牌企劃「雙囍」展覽，並將多年合作無間的作品結集成書推出新書《雙囍》。

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林祥焜筆下的性感少女一向是話題之作，甘小文的畫作風格以通俗、搞笑、無厘頭而聞名。今次展覽將兩者截然不同的畫風和諧融合，展現獨特創意和幽默，以致敬對方的設計及創作意念設計全新作品。

二人互相惡搞筆下的經典港漫人物「肥婆四」、「哨牙珍」及「長棍」等，化身成為性感裝束的風華少女，凸顯出人物特色，玩味搞笑，於是次插畫展中首度亮相。兩位更為是次展覽特別為七仙羽師傅聯手創作全新插畫，粉絲們定必親身到現場一覽新作！

「雙囍」

日期：即日至2月5日

地點：Amaz by Lokianno（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下及地庫） 

時間：中午12時至晚上9時   

費用：免費入場參觀

記者：eric

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