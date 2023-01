【新春好去處】林祥焜+甘小文免費展覽　聯手為七師傅創作插畫【內附詳情】

▲ 林祥焜和甘小文聯乘企劃。

80、90年代港漫百花齊放,大師級主筆各有風格,創作獨特港味漫畫,當中林祥焜的風華性感少女及甘小文筆下的「肥婆四」、「哨牙珍」深入民心。兩位土生土長的漫畫家,一場機緣際遇下萌生合作想法,「雙囍」聯乘企劃就此誕生,於新春期間展出,免費入場,為讀者提供港漫集體回憶。

Exhibit-Shop概念藝術玩具展覽店Amaz By Lokianno為實踐推動本地創作及藝術文化理念,即日起至2月5日期間,於銅鑼灣Amaz By Lokianno店內展覽場地舉辦「林祥焜 .甘小文— WHAT FOR...!? x Amaz By Lokianno《雙囍》展覽」,展出兩位為企劃而首次創作的作品, 當中包括全新聯乘插畫海報,以及特別為七仙羽師傅聯手創作全新插畫!

場內同時限量發售多款精品,珍藏之選包括:全新貴婦造型「肥婆四」、「哨牙珍」等角色雕像、特別版利是封、聯乘周邊商品T-shirt及布袋,場內更率先發佈兩位聯合創作的新書《雙囍》。

「雙囍」為林祥焜及甘小文籌備一年的聯乘企劃,意指兩位的作品聯乘帶來雙重囍訊的意思,亦同時為慶祝林祥焜的自家品牌《WHAT FOR...!?》成立而主辦第一個品牌企劃「雙囍」展覽,並將多年合作無間的作品結集成書推出新書《雙囍》。

林祥焜筆下的性感少女一向是話題之作,甘小文的畫作風格以通俗、搞笑、無厘頭而聞名。今次展覽將兩者截然不同的畫風和諧融合,展現獨特創意和幽默,以致敬對方的設計及創作意念設計全新作品。

二人互相惡搞筆下的經典港漫人物「肥婆四」、「哨牙珍」及「長棍」等,化身成為性感裝束的風華少女,凸顯出人物特色,玩味搞笑,於是次插畫展中首度亮相。兩位更為是次展覽特別為七仙羽師傅聯手創作全新插畫,粉絲們定必親身到現場一覽新作!

「雙囍」

日期:即日至2月5日

地點:Amaz by Lokianno(銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下及地庫)

時間:中午12時至晚上9時

費用:免費入場參觀

記者:eric