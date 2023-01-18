【BLACKPINK】一文盡睇女團的寵物　ROSÉ領養棄犬變超人氣明星狗

▲ BLACKPINK香港站演唱會帶來很高話題。

超人氣韓國女子組合BLACKPINK剛於周日完成香港站3場演出，一眾BLINK（粉絲名稱）相信意猶未盡。4位成員Jisoo、Jennie、ROSÉ和LISA，除了歌精舞勁，私底下也是超有愛心的寵物家長，各自養有多頭愛貓愛犬，更是因著主人的名氣，而成為粉絲追捧對象，成為人氣甚高的明星Pet Pet。

LISA貓狗之家

數BLACKPINK最喜歡寵物的成員，相信非泰國籍的LISA莫屬。她現時共養有5貓一狗，全都備受寵愛，家中更有如動物樂園。

LISA最初是貓奴，分別養名為Leo、Luca、Louis、Lego的貓貓，後來貓貓Luca生下貓女Lily，LISA榮升「外婆」，她更為愛貓取名為「L家族」，作為「媽咪」的Lisa，亦經常在個人IG分享跟5隻愛貓的日常照片，她亦曾在YouTube頻道為牠們作介紹，影片上載至今已有650萬點擊率，絕對是寵物界最有名的KOL！

▲ LISA養有5隻愛貓，超級有愛心。（取自IG）

不過LISA也曾被抨擊，只愛養名種如摺耳貓，而忽略其他更需關懷的小動物，但也有粉絲護航，指LISA除了第一隻貓是購買，其他都是領養，亦致力宣揚愛護動物信息。

去年Lisa的「L家族」再添新成員，她再多領養一頭都柏文犬 ，取名為Love，深得Lisa歡心，經常為牠添置可愛新裝。

成年的都柏文是一種凶猛的犬種，經過訓練，常擔當軍警工作，成為搜索犬、狩獵犬和牧羊犬。其性格堅定、機敏、勇敢而順從。現時Lisa所養的仍是幼犬，外表十分可愛，相信將來也可保護家人吧。

ROSÉ領養棄犬

另一位成員ROSE，前年亦領養了一頭小狗Hank，而這個消息因為在流浪動物的社交平台公布後，才被歌迷發現，難怪ROSÉ一直被譽為性格善良和樂於助人。

據知這頭被遺棄在路邊的流浪狗，因為嚴重皮膚病和營養不良，曾在動物診所住院3個月，義工相信牠是在繁殖場遺棄的特殊品種，後來牠再在收容所住了一個月，便被ROSÉ領養了回家，並為小狗取名為Hank。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最初歌迷以為「Hank」的名字來自主演《阿甘正傳》的湯漢斯，因這是ROSÉ最喜歡的電影，後來知道「Hank」也有「毛團」的意思，相信是因這頭小狗的特徵而取名。

ROSÉ之後為Hank開設IG帳號「@hank_says_hank」，現時的追蹤人數竟已高達300多萬，ROSÉ也經常在愛犬的帳號內分享她與愛犬互動照片，亦可見經常帶牠去拍MV或工作場地。

作為多個名牌代言人的ROSÉ，愛犬自也得到眾品牌的愛戴，Hank曾收過YSL設計師Anthony Vaccarello的皮革寵物提包和大理石碗作為禮物，又有Tiffany送上的寵物碗，絕對是萬千寵愛在一身。

最新影片:

Jennie時尚愛犬

至於成員Jennie，也非常喜歡養狗，她養有兩頭愛犬，包括英國曲架狗Kai和松鼠狗Kuma，也是自出道以前就養在身邊。 Jennie亦喜歡帶牠們上鏡，在其IG常為愛犬穿上型格狗狗服裝，化身為時尚毛孩。

當中產地為英國的曲架，本是一種打獵用途的犬種，現在普遍成為寵物犬，但牠的天性沒有變，都是精力充沛，四肢雖短但強而有力，跟好動的Jennie也是相當合拍的。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Jisoo犬不離身

另一位成員Jisoo在養狗方面更有經驗，她出道以來，便經常把她的摩天使愛犬Dalgom曝光，亦常在BLACKPINK的影片中可見到Dalgom的蹤影。

摩天使是一種個性溫柔友善的犬種，容易親近人，而且非常聰明機靈，不過牠們一般精力旺盛，所以主人都要花心思去陪伴，或者因此Jisco亦常把愛犬帶在身邊。摩天使的英文名為Maltese，跟地方名稱馬耳他相似，但這個名字源自地中海語言，解作避風港或港口，也道出牠們是一種很優秀的陪伴犬。

