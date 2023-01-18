【郵輪旅遊 】再有國際郵輪「銀靈號」抵港　楊潤雄：加強推廣郵輪業

▲ 國際郵輪「銀靈號」抵港。（陳永康攝）

本港放寛防疫後，時隔3年再有國際郵輪抵港，皇家加勒比郵輪旗下的「銀靈號」，今日（18日）早上約7時許經鯉魚門駛入尖沙咀海運碼頭，碼頭上有消防車噴水和醒獅表演歡迎旅客。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅發局主席彭耀佳及旅遊事務專員沈鳳君等人，為旅客送上紀念品及大合照。彭耀佳指，目前已成功爭取至少16家郵輪公司今年重返香港，並提供至少82個航次，楊潤雄亦指會聯同旅發局加強推廣郵輪業。

「銀靈號」載有320名來自超過20個國家的旅客，郵輪由1月5日於新加坡起航，途經蘇梅島、越南及泰國等地，並以香港為終站，旅客在旅發局的安排下可遊覽西九文化區和乘搭山頂纜車等。郵輪會於海運碼頭停泊一晚後，明天（19日）回程前往新加坡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲