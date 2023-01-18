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【胰臟健康】大便常黏馬桶沖不走　男子求醫揭患慢性胰臟發炎

醫生診症室 11:27 2023/01/18

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大便常黏馬桶沖極排不走，40多歲男子求醫揭慢性胰臟發炎。

大便會黏馬桶，可能是慢性胰臟發炎警號。台灣有一名40多歲男子，與友人聚會期間去如廁，發現排出的大便殘留馬桶沖不走，於是求醫，最終發現原來是慢性胰臟發炎所致。有醫生便警告，酒精攝取過多，會增加胰臟發炎機會，又指若置之不理，亦會增加罹患胰臟癌的機率。

最新影片:

外科醫師陳榮堅於Facebook提到，曾有一名40多歲的男性平時聚餐頻繁、經常飲酒，直到有次出席友人聚會，上廁所後卻發現大便沖了2次都下不去，正當他置之不理時，友人卻接在他後面上廁所，一出來就出言嘲諷他：「你怎麼這麼不愛衛生，上廁所沒沖乾淨我還幫你沖，但為什麼你的大便都沖不下去？」這時男子才注意到身體異常，於是前往就醫。

陳榮堅為他檢查時，指男病患平常酒精攝取較多，已經有開始有「慢性胰臟發炎」的狀況，且愈來愈嚴重，故家裡大便甚至要沖個4、5次才下得去。陳榮堅表示，若慢性胰臟發炎的狀況置之不理，會增加之後發生胰臟癌的機率，且男子家族有胰臟癌病史，他一聽就被嚇到，開始戒酒。

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責任編輯：羅嘉欣

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