護腎學堂 教你食得健康 滋味團年

臨近歲晚，節慶活動停不了。對「三高」人士來說，難得與親朋好友共聚，當然想吃得暢快，然而大吃大喝過後，可能要付出健康代價。如何平衡健康和美食﹖其實絕非難題，早前康心摯友、腎友聯和香港復康會社區復康網絡合辦聆聽「腎」訴之「冬至營養學堂」，邀請星級「煮」持林盛斌、劉佩玥，聯同多位專科醫生，向一班腎友講解護腎貼士，同場更有星級營養師陳國賓示範護腎食譜，再由醫生和「病友」組隊進行廚藝大比拼，共度一個充滿暖意和笑聲的周末。

▲ 星級「煮」持林盛斌、劉佩玥，聯同星級營養師陳國賓與一眾專科醫生及病友邊煮邊探討腎臟健康與飲食的關聯。

稱得上「學堂」，自然有不少實用資訊落袋, 對於都市人如何「護腎」至關重要。慢性腎病是香港第六號殺手，兩位星級「煮」持趁機與醫生探討「三高」與慢性腎病的關係。

內分泌及糖尿科專科盧國榮醫生形容腎臟是人體的過濾器，功能是過濾血液和代謝體內廢物，「我們的血管由大動脈去到腎臟會變得愈來愈幼，負責過濾的腎小球就像一個冷球，透過幼細的血管進行過濾，患有『三高』人士，血管會有不同程度的受損或阻塞，影響腎功能，而腎功能變差，會進一步影響血壓、血糖，形成惡性循環，最終導致腎衰竭。」

▲ 內分泌及糖尿科專科盧國榮醫生（左）解釋三高與慢性腎病的關係

「三高」即高血壓、高血脂及高血糖，是香港普遍的慢性病，先天成因與家族遺傳有關，後天則與年紀增長、肥胖、日常作息和飲食習慣相關。盧醫生分享個案，病人四十歲便需要洗腎，原因是遺傳加上飲食欠節制，令糖尿病控制極差，尿液中的蛋白質數值超標數十倍。所以, 不一定年紀大才有腎臟問題。

及早防治 每年篩查

蛋白尿是腎功能受損的早期症狀，腎病科專科林仲文醫生表示，腎臟功能在正常情況下，會將血液、白血球、蛋白等留在人體內， 並排出毒素和廢物，一旦腎臟發炎損壞，就像破損的筲箕，蛋白、紅血球都隨尿液流失，形成蛋白尿。「小便帶泡是常見的警號，不過男士們小便時受衝力影響，小便有泡相當常見，所以重點是觀察沖廁後的狀況，如沖水後仍有泡沫，表示尿液張力較高，含過多蛋白細胞。」

▲ 腎病科專科林仲文醫生（左）提醒市民可觀察觀察沖廁後的狀況以了解自己是否有蛋白尿的症狀

如腎功能進一步變差，會出現小便帶血、手腳水腫、小便困難等情況，因此及早發現是治療關鍵。「全球大約百分之十的人口有不同程度的腎臟受損，以此推算，香港大約有七十至八十萬患者，但腎病初期徵狀不明顯，到出現病徵時，往往已到末期腎衰竭。」

目前最有效發現腎功能異常的方法是通過尿液檢查蛋白，以及通過血液檢查血清肌酸酐水平，以估算腎小球濾過率。內分泌及糖尿科丁昭慧醫生建議高風險人士應該每年進行篩查，「首先，通過驗血可以檢測腎臟排毒能力；第二，是驗微蛋白尿，尿液中的蛋白含量要達到一定數值才會被驗出，因此一般尿液檢測不能驗出準確結果，需要針對性的檢測才能驗出異常。」

▲ 內分泌及糖尿科丁昭慧醫生呼籲高風險人士定期接受針對性的檢測預防慢性腎病

4大生活守則

除檢測外, 保持良好的飲食和生活習慣，對維持腎臟健康至關重要，腎病科專科羅學敬醫生提醒大家留意四大重點：

● 減少外出用餐 堅持「三少」飲食

日常飲食盡量少鹽、少油、少糖，多回家食住家飯，或自備健康飯盒，因一日三餐到快餐店或茶餐廳用膳，鹽分已肯定超標。羅醫生指出，腎功能較差人士，血壓上壓應維持在120至130，否則會加重腎臟負擔，每日攝取的鹽分亦不宜高於5克，「少食罐頭，多食新鮮餸菜，同時每日量度血壓，確保血壓在控制範圍內。」此外，應盡量避免食用「簡單糖」，常見的簡單糖有葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖等，因為糖分過多會令體重增加，同時影響血壓和腎功能。

● 避免煙酒

吸煙飲酒易傷血管，引致血管收窄及減少彈性；飲酒亦會令血壓上升，增加腎衰竭的風險。

● 注意蛋白質、磷、鉀攝取量

腎功能的正常指數是120，如指數在60以下，需減少進食蛋白質及高磷食物，如乳製品、豆製品、魚類、內臟類等，否則會令腎小球負荷過大。如腎功能指數只有20(或因應個別高鉀情況)，需減少進食高鉀食物，如部份蔬菜、蕃茄、橙、香蕉等。

● 忌亂服成藥

切勿隨便服用坊間成藥，部分消炎止痛藥包含的成分傷腎傷肝；中成藥也可能跟西藥衝撞。

▲ 腎病科專科羅學敬醫生（右二）歸納四大重點，提醒市民需從生活習慣入手保護腎臟健康

營養師傳授烹調貼士

深入了解各種慢性腎病的成因及預防方法後，星級營養師Leslie隨即帶領大家一同實踐護腎飲食，即場示範兩款親自設計的團年飯食譜。教授食譜之餘，Leslie亦即場向大家鈔享兩大護腎煮食貼士：

▲ 星級營養師Leslie向一眾醫生病友分享飲食護腎秘訣

● 炒菜 vs 烚菜

炒菜比較油膩﹖烚菜會流失營養﹖兩者的爭議可謂一把雙刃劍，Leslie指雖然烚菜會令部分營養流失，但對慢性腎病患者來說，蔬菜經烚煮後，可大大減少蔬菜中的鉀質。以薯仔為例，切粒後用大鍋水烚熟，大約減少一半鉀質，但煮過的湯汁切勿飲用，否則無助減少鉀質的攝取量。

● 天然香料提鮮

食物減鹽代表淡而無味﹖Leslie建議大家用天然香料代替精製調味料，例如辣椒、茴香、薑黃、香草等，透過香味刺激食慾，其色彩亦有助提升食物吸引力。此外，昆布、鰹魚等食材有顯著提鮮效果，毋須依賴高鈉調味料亦能帶出食材天然味道。若菜式真有需要加鹽，建議使用少量粗鹽，因幼鹽密度較高，即使同為一茶匙，幼鹽的分量會比粗鹽多。

護腎食譜

如有任何關於您的治療的疑問，請向您的醫生或藥劑師查詢。

(此欄目由阿斯利康全力支持)

HK-8347 16/01/2023

（特約）