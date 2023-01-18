護腎學堂 教你食得健康 滋味團年
臨近歲晚，節慶活動停不了。對「三高」人士來說，難得與親朋好友共聚，當然想吃得暢快，然而大吃大喝過後，可能要付出健康代價。如何平衡健康和美食﹖其實絕非難題，早前康心摯友、腎友聯和香港復康會社區復康網絡合辦聆聽「腎」訴之「冬至營養學堂」，邀請星級「煮」持林盛斌、劉佩玥，聯同多位專科醫生，向一班腎友講解護腎貼士，同場更有星級營養師陳國賓示範護腎食譜，再由醫生和「病友」組隊進行廚藝大比拼，共度一個充滿暖意和笑聲的周末。
稱得上「學堂」，自然有不少實用資訊落袋, 對於都市人如何「護腎」至關重要。慢性腎病是香港第六號殺手，兩位星級「煮」持趁機與醫生探討「三高」與慢性腎病的關係。
內分泌及糖尿科專科盧國榮醫生形容腎臟是人體的過濾器，功能是過濾血液和代謝體內廢物，「我們的血管由大動脈去到腎臟會變得愈來愈幼，負責過濾的腎小球就像一個冷球，透過幼細的血管進行過濾，患有『三高』人士，血管會有不同程度的受損或阻塞，影響腎功能，而腎功能變差，會進一步影響血壓、血糖，形成惡性循環，最終導致腎衰竭。」
「三高」即高血壓、高血脂及高血糖，是香港普遍的慢性病，先天成因與家族遺傳有關，後天則與年紀增長、肥胖、日常作息和飲食習慣相關。盧醫生分享個案，病人四十歲便需要洗腎，原因是遺傳加上飲食欠節制，令糖尿病控制極差，尿液中的蛋白質數值超標數十倍。所以, 不一定年紀大才有腎臟問題。
及早防治 每年篩查
蛋白尿是腎功能受損的早期症狀，腎病科專科林仲文醫生表示，腎臟功能在正常情況下，會將血液、白血球、蛋白等留在人體內， 並排出毒素和廢物，一旦腎臟發炎損壞，就像破損的筲箕，蛋白、紅血球都隨尿液流失，形成蛋白尿。「小便帶泡是常見的警號，不過男士們小便時受衝力影響，小便有泡相當常見，所以重點是觀察沖廁後的狀況，如沖水後仍有泡沫，表示尿液張力較高，含過多蛋白細胞。」
如腎功能進一步變差，會出現小便帶血、手腳水腫、小便困難等情況，因此及早發現是治療關鍵。「全球大約百分之十的人口有不同程度的腎臟受損，以此推算，香港大約有七十至八十萬患者，但腎病初期徵狀不明顯，到出現病徵時，往往已到末期腎衰竭。」
目前最有效發現腎功能異常的方法是通過尿液檢查蛋白，以及通過血液檢查血清肌酸酐水平，以估算腎小球濾過率。內分泌及糖尿科丁昭慧醫生建議高風險人士應該每年進行篩查，「首先，通過驗血可以檢測腎臟排毒能力；第二，是驗微蛋白尿，尿液中的蛋白含量要達到一定數值才會被驗出，因此一般尿液檢測不能驗出準確結果，需要針對性的檢測才能驗出異常。」
4大生活守則
除檢測外, 保持良好的飲食和生活習慣，對維持腎臟健康至關重要，腎病科專科羅學敬醫生提醒大家留意四大重點：
● 減少外出用餐 堅持「三少」飲食
日常飲食盡量少鹽、少油、少糖，多回家食住家飯，或自備健康飯盒，因一日三餐到快餐店或茶餐廳用膳，鹽分已肯定超標。羅醫生指出，腎功能較差人士，血壓上壓應維持在120至130，否則會加重腎臟負擔，每日攝取的鹽分亦不宜高於5克，「少食罐頭，多食新鮮餸菜，同時每日量度血壓，確保血壓在控制範圍內。」此外，應盡量避免食用「簡單糖」，常見的簡單糖有葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖等，因為糖分過多會令體重增加，同時影響血壓和腎功能。
● 避免煙酒
吸煙飲酒易傷血管，引致血管收窄及減少彈性；飲酒亦會令血壓上升，增加腎衰竭的風險。
● 注意蛋白質、磷、鉀攝取量
腎功能的正常指數是120，如指數在60以下，需減少進食蛋白質及高磷食物，如乳製品、豆製品、魚類、內臟類等，否則會令腎小球負荷過大。如腎功能指數只有20(或因應個別高鉀情況)，需減少進食高鉀食物，如部份蔬菜、蕃茄、橙、香蕉等。
● 忌亂服成藥
切勿隨便服用坊間成藥，部分消炎止痛藥包含的成分傷腎傷肝；中成藥也可能跟西藥衝撞。
營養師傳授烹調貼士
深入了解各種慢性腎病的成因及預防方法後，星級營養師Leslie隨即帶領大家一同實踐護腎飲食，即場示範兩款親自設計的團年飯食譜。教授食譜之餘，Leslie亦即場向大家鈔享兩大護腎煮食貼士：
● 炒菜 vs 烚菜
炒菜比較油膩﹖烚菜會流失營養﹖兩者的爭議可謂一把雙刃劍，Leslie指雖然烚菜會令部分營養流失，但對慢性腎病患者來說，蔬菜經烚煮後，可大大減少蔬菜中的鉀質。以薯仔為例，切粒後用大鍋水烚熟，大約減少一半鉀質，但煮過的湯汁切勿飲用，否則無助減少鉀質的攝取量。
● 天然香料提鮮
食物減鹽代表淡而無味﹖Leslie建議大家用天然香料代替精製調味料，例如辣椒、茴香、薑黃、香草等，透過香味刺激食慾，其色彩亦有助提升食物吸引力。此外，昆布、鰹魚等食材有顯著提鮮效果，毋須依賴高鈉調味料亦能帶出食材天然味道。若菜式真有需要加鹽，建議使用少量粗鹽，因幼鹽密度較高，即使同為一茶匙，幼鹽的分量會比粗鹽多。
護腎食譜
如有任何關於您的治療的疑問，請向您的醫生或藥劑師查詢。
(此欄目由阿斯利康全力支持)
HK-8347 16/01/2023
（特約）