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【電視高層】杜之克過檔ViuTV不足年半離巢　傳過檔與余詠珊再合作

娛樂 11:51 2023/01/18

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前TVB副總經理杜之克傳將離開ViuTV與余詠珊再度合作。

前TVB副總經理（戲劇製作及節目）的杜之克於前年9月離任後，重返曾效力過的電訊盈科旗下，擔任OTT平台ViuTV旗下「Viu Original」首席原創內容總監。

有媒體指杜之克上任僅一年三個月，便與「黃Viu」結束賓主關係，並於今個月底31日正式離職。有傳杜之克將過檔與昔日拍檔余詠珊再度合作。

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余詠珊撼TVB

曾任TVB非戲劇製作助理總經理的余詠珊，跟杜之克同樣於2021年離開大台，而老公何哲圖早於4月已離巢，並由曾志偉回巢頂上管理TVB音樂事務，同時擔任總經理負責，掌管綜藝、音樂製作及節目，整個TVB高層大洗牌。

余詠珊離巢後自立門戶創立製作公司「好好製作」，與香港開電視緊密合作。去年，與何哲圖夫妻檔打造選秀節目《就是青春》，以對撼TVB的《聲夢傳奇》系列和ViuTV的《全民造星》系列，可是《就是青春》收視卻不如理想。

另外，去年她炮製選美真人騷《Summer Girls 2022》對撼娘家的《香港小姐競選》。同時製作了《重新出發》、《離鄉別井的故事》等綜藝節目。

《Summer Girls 2022》

杜之克曾到多台工作

杜之克如90年代開始涉足電視圈，曾擔任now101副總裁，以及在亞洲電視、有線電視、商業電台和英文虎報等工作，曾參予的《活得很滋味》、《一粒鐘真人蘇》都很受歡迎。

2016年杜之克獲委任為無綫電視副總經理（節目及製作），除成功拓myTV收費平台，亦為TVB開拓不少與內地合作的劇集，如《不懂撒嬌的女人》和《多功能老婆》等，在本地以及內地的網絡平台都有迴響。

2020年拍板的迷你劇《香港愛情故事》更大獲好評，據知現時杜之克離職後，由其洽談的內地合拍劇集，如馮盈盈將演出的選美劇或受影響，而本來籌備的《香港愛情故事》三部曲亦未知有否改動。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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