【富婆不炫富】甘比生活貼地熱心行善　帶女兒到街坊糖水店感受傳統味道　

▲ 「甘比」陳凱韻攜女兒吃平價糖水，相當貼地！

富商劉鑾雄（大劉）在本月3日特意開記者會澄清有傳他與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的謠言，以及回應傳媒提問，又提到仍「助養」部份以前的女朋友。

在記招後，呂姵霖及李嘉欣懶理大劉爆料，繼續如常更新社交平台，而大劉的太太陳凱韻（甘比）則如常分享貼地的生活日常，早前就與女兒一同到街坊小店品嚐傳統糖水。

吃平價糖水

甘比日前在IG限時動態分享自己與女兒到街坊小店的相片，相中有數碗中式傳統的糖水，而這間位於炮台山的街坊小店，就因為湯圓而聞名，糖水的價格也只是20至30多元，可謂價廉物美之選，也有不少顧客是跨區到來的。

甘比在限時動態內也形容糖水是「傳統的味道」，也似乎吃得相當津津有味呢！

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熱愛行善

甘比現為華人置業CEO，掌管公司業務之餘亦要照顧家庭。不過，甘比仍抽空繼續行善，不時外出派發防疫物資，探訪老人家等。她曾宣布「劉鑾雄慈善基金」於2022年5月4日起，一連4個月向露宿者派飯。

甘比的社交平台上亦分享出席不同慈善活動的照片，而除了慈善基金的活動外，她私下亦以個人身份幫助弱勢社群，她曾在社交平台分享由受助人送贈的手寫卡片。

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她曾接受TOPick訪問時稱，自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金。

另外，在2022年聖誕節前夕，秀樺廚房派發餸菜包、湯包、曲奇 、 蛋捲及麵包等「聖誕禮物」給約100戶「劉鑾雄慈善基金 -- 生活援助計劃」的受惠家庭。

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