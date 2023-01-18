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「洗米華」周焯華被裁定創立及領導犯罪集團罪成　「賭底面」涉款逾8千億判囚18年

娛樂 11:19 2023/01/18

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現年48歲的太陽城集團創辦人周焯華，被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今天（1月18日）在澳門初級法院宣判。他被判創立及領導犯罪集團等罪成，至於洗黑錢罪不成立，多項罪名合共判監18年。

外號「洗米華」的周焯華今早由路環監獄押送到澳門初級法院，他及另外20名被告被指在2013年3月至2021年3月在6間娛樂場經營「賭底面」，即是客人私下賭注大於枱面賭注，涉款8千多億元，導致政府少收82億多元博彩稅。

法官指，太陽城集團伺服器有「賭底面」相關教學文件，以代號「經營」掩飾「賭底面」。

至於周焯華秘書亦曾與另一名被告傾談「賭底面」，經營有系統反映周焯華知情、有參與，並從中獲利影響博企收益及政府稅收。

曾出軌發生不倫戀

人稱「洗米華」的周焯華為娛樂新聞常客，因為他有投資電影、唱片等外，外表有型的他雖然已為人夫但仍十分多情，曾出軌與混血模特兒兼演員的Mandy Lieu（劉碧麗）拍拖，至2019年與Mandy Lieu（劉碧麗）分手斬斷不倫戀。

後來Mandy移居英國，至於周焯華亦修心養性，跟正室陳慧玲（Heidi）十分恩愛。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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