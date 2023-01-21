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擺脫疫症後遺 重點強肺

特約 00:00 2023/01/21

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

疫情變種，遇上通關及冬季流感來襲，市民搶藥，藥房限購，公院逼爆，市面氣氛恐慌，就連曾經中招的人也緊張起來。根據中文大學醫學院研究指出，高達70%康復者在病癒康復後，仍會出現氣促、乾咳、有痰、喉嚨痛、疲倦等疫後遺，時間可持續長達6至12個月或更長，大大影響日常生活。因此，無論曾經中招與否，同樣必須及早準備，重點增強免疫，提升上呼吸道健康最為重要!

抵禦入侵  優先強健肺臟

從中醫角度，「肺」主一身之氣，負責免疫第一道防線。肺臟強健就能提升免疫，更能抵禦風邪入侵。康復者疫後遺，不少均與上呼吸道有關，因染病期間傷及元氣，體內衛氣不足，形成體虛，上呼吸道等徵狀因而出現。要降低中招風險及擺脫疫後遺，強肺都是重中之重。

專屬配方  有效滋養肺臟

冬蟲夏草是強健肺臓最佳之選，藥性溫和，補而不燥，有養肺陰、補腎陽、止咳化痰等功效，當中又以西藏野生出產最為優質。位元堂野生蟲草皇強肺通就是採用西藏野生冬蟲夏草，並配合蟲草菌粉Cs-4，能進一步補肺益腎，促進上呼吸道健康；再加上舞茸提取物，針對性提升免疫力，有效抗氧化。三合一配方，讓強肺功效更佳，想要好好保護自己及家人，服用位元堂野生蟲草皇強肺通就是簡單便捷的好選擇；同樣適合疫後體虛及肺弱人上選用，讓生活重回正軌，更無後遺之憂。

(特約)

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