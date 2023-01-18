  • 17°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 13:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】不含重金屬致敏成分　 7款5星染髮劑安全名單

食用安全 12:56 2023/01/18

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

不含重金屬致敏成分， 7款5星染髮劑安全名單。

農曆新年快到，不少愛美女士均喜歡趁機染髮，務求以新形象示人。不過，消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。究竟如何染得安心又放心？下文將會介紹7款榮獲消委會5星評分的天然染髮劑，俱不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。

最新影片:

該7款染髮劑品牌售價由$120至$450不等，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。惟1款染色護髮素「LPLP」檢出0.1%阿摩尼亞，這種物質容易導致頭皮和眼睛敏感。

5星推介:

    點擊圖片放大
    +6
    +5

染髮劑注意事項 

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
【染髮惹禍】女生多次染燙狂脫髮索性剃光頭　醫生：或致皮炎傷毛囊
13:05 2022/10/27
【染髮惹禍】女生多次染燙狂脫髮索性剃光頭　醫生：或致皮炎傷毛囊
【染髮惹禍】女網紅染髮現嚴重過敏　頭皮流膿全臉腫脹面目全非
12:39 2022/12/30
【染髮惹禍】女網紅染髮現嚴重過敏　頭皮流膿全臉腫脹面目全非

你可能感興趣

【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
【染髮惹禍】女生多次染燙狂脫髮索性剃光頭　醫生：或致皮炎傷毛囊
13:05 2022/10/27
【染髮惹禍】女生多次染燙狂脫髮索性剃光頭　醫生：或致皮炎傷毛囊
【染髮惹禍】女網紅染髮現嚴重過敏　頭皮流膿全臉腫脹面目全非
12:39 2022/12/30
【染髮惹禍】女網紅染髮現嚴重過敏　頭皮流膿全臉腫脹面目全非
食用安全 健康問題 頭髮護理 美髮 消委會 重金屬

最高瀏覽

《少林寺》李連杰「師傅」于海逝世　螳螂拳大師享年81歲
18:20 2023/01/17
《少林寺》李連杰「師傅」于海逝世　螳螂拳大師享年81歲
【食物中毒】11人於美麗華酒店Yamm用膳後疑食物中毒　均曾食生蠔
18:03 2023/01/17
【食物中毒】11人於美麗華酒店Yamm用膳後疑食物中毒　均曾食生蠔
【食用安全】台灣檢測農心辛拉麵驗出一級致癌物　專家：恐增血癌乳癌風險
17:43 2023/01/17
【食用安全】台灣檢測農心辛拉麵驗出一級致癌物　專家：恐增血癌乳癌風險