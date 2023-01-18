【超市大搜查】不含重金屬致敏成分　 7款5星染髮劑安全名單

▲ 不含重金屬致敏成分， 7款5星染髮劑安全名單。

農曆新年快到，不少愛美女士均喜歡趁機染髮，務求以新形象示人。不過，消委會過去便曾對市面上26款聲稱成分「天然」的染髮劑作測試，發現6成樣本含致敏物質或重金屬。究竟如何染得安心又放心？下文將會介紹7款榮獲消委會5星評分的天然染髮劑，俱不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌。

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該7款染髮劑品牌售價由$120至$450不等，全部不含致敏物質、重金屬和細菌或霉菌，而且均獲5星評分。惟1款染色護髮素「LPLP」檢出0.1%阿摩尼亞，這種物質容易導致頭皮和眼睛敏感。

5星推介:

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染髮劑注意事項

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣