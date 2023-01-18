【牙齒矯正】被女友嫌棄「吃飯像豬」遭狠飛　牙醫一個診斷令失戀男變型男

▲ 台灣一25歲男子因吃飯有聲、噴出食物殘渣，被女友嫌「吃飯像豬」被狠飛。牙醫診斷是齙牙所致。

台灣一名25歲男子因吃飯習慣，而被女友嫌棄，更慘被分手。女友描述男子「吃飯像豬」，除了張嘴吃飯聲音超大，還被迫看到食物在他口中，慢慢從固狀變成泥的畫面。後經牙醫檢查，表示男子無法合上嘴巴吃飯是齙牙所致，經過矯正之後變回型男，不會再被嫌棄「像豬」。

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台灣牙醫師李家君近日在《醫師好辣》節目中表示，有部分人因吃飯習慣會發出聲音，但亦有些人是不得已的。臨床上常遇到有齙牙或是下顎突出等咬合不正的患者，只要一放鬆，嘴巴就無法自然合上，從而呈現「開開的」狀態，也因此咀嚼食物時會一直發出聲響。

李醫師分享，曾遇過一名25歲男子前來諮詢矯正，動機竟是女友「嫌他像豬」提出分手，讓他感到難以接受。但因男子體型高高瘦瘦，經進一步追問下才得知，對方抱怨其吃飯時像豬，「全世界只有豬吃飯的時候會張嘴吃」，且每次約會，女友都被迫看食物在他嘴巴裡，混合著口水慢慢變成泥狀，還要聽咀嚼的聲音，有時甚至會噴出食物殘渣，讓她覺得很噁心，於是忍無可忍下，選擇與男子分手。

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傷心欲絕的男子無助求診，李醫師發現他其實「不是故意的」，因爲他有天生齙牙的問題，若刻意將嘴唇合起來吃飯，就會不時咬到自己的嘴唇或舌頭。李醫師給男子進行了全口的隱形矯正，2年後達到咬合穩定的效果，男子可以輕鬆地將嘴巴合起來，吃相也好看很多。

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責任編輯：羅嘉欣