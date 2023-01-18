【2023農曆新年】團圓孖寶鮑魚盆菜x秘製羊腩煲 今日截單團年豪歎外賣自取減50元

▲ 團圓孖寶鮑魚盆菜x秘製羊腩煲，今日截單，團年或新春取吃，今年團年豪歎鮑魚，外賣自取更有每盆減50元的優惠。（食肆提供）

九龍城的人氣店豪門小菜火鍋，一直主打手工家常菜及地道鑊氣小炒。老闆兼總廚涂順東師傅擁有超過20年入廚經驗，曾任職於多家高級酒家和酒店,鎮店招牌菜包括西澳龍蝦芝士伊麵、客家火焰碌及獨創豪門卷等。

繼去年推出「豪住食盆菜」大獲好評,售出近千份盆菜。今年再度以超值足料盆菜跟大家慶團圓賀新歲，選用上乘食材,包括日本頂級瑤柱、一級花膠筒、新鮮南非鮑魚、新鮮大蝦、鮑汁鵝掌、切雞件、燒鵝件、豬皮、豬手、貢丸、魷魚、香脆炸芋頭、枝竹、蘿蔔、蓮藕 和 西蘭花,共19款食材來寓意「一路發財、長長久久」，由$988 (4-6位用)、$1188 (6-8位用)、$1,388 (8-10位用)及$1,588 (10-12位用)

另外這幾天氣凍冰冰，再柯打多個羊腩煲齊齊吃，特別暖笠笠有氣氛。於是飯店今年特設「團圓聚餐孖寶」,客人可以在選購盆菜時,加購羊腩煲,更可享95折優惠。豪門的雙冬羊腩煲用上鮮蝴蝶腩,質嫩而不膩,配以竹蔗、冬筍、冬菇、馬蹄及枝竹。在製作過程中,特選了藥材包過水去除羶味,然後巧妙地炒香羊皮層,再炆至4-5小時,保證肉質要鮮嫩細緻,味道豐富、濃而不膩，由$338 (2-4位用)、$638 (4-6位用)、$938 (6-8位用)及$1,238 (9-12位用)。

今天1月18日，6點截單啦，換領期可於1 月 21日 (年三十) 至1 月 24日(年初三)。

查詢:2398 0680 / Whatsapp: 6769 1008

地址:九龍城衙前塱道22號地下

外賣自取，每盆減$50

編輯：葉翠華