【驚人巧合】失散雙胞胎人生經歷「複製貼上」　研究證性格腦波驚人相似

▲ 失散雙胞胎人生經歷「複製貼上」！研究證性格腦波驚人相似。

雙胞胎不僅長相相似，甚至連人生經歷也可以「神複製」。美國一對失散39年的雙胞胎兄弟，在初見面時發現彼此不僅名字、興趣相同，就連老婆、寵物的名字也一樣，令人大為震驚。

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綜合外國媒體報道，美國一對出生於1940年的雙胞胎兄弟James Lewis和James Springer，在嬰兒期時就分別被兩家人收養。收養Lewis的家人表示，他的兄弟在出生後不久便夭折；直至39年後，Lewis才知道自己的雙胞胎兄弟還活著，並且與自己一樣被取名「James」。

人生經歷「神複製」

兩兄弟在初次見面後驚訝發現，即使沒有與對方共同成長，卻擁有和對方驚人相似之處。例如2人有同樣的興趣、生活習慣，喜歡數學、木工，有吸烟習慣及偏頭痛問題。甚至2人的婚姻經歷也100%相同，第一任妻子同樣叫Linda、再婚妻子同樣叫Betty。2人的第一個兒子同樣取名James Alan，甚至2人所飼養的狗也同樣取名Toy。而兩兄弟唯一不同之處，在於工作頭銜：一人任副警長，另一人任職保安。

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研究證性格腦波驚人相似

明尼蘇達大學教授Thomas Bouchard，對James兄弟的故事十分關注。他對2人進行研究發現，2人無論在性格、病史或腦波方面，都呈現驚人相似度。他們甚至在被要求即興作畫時，也畫出同樣的畫作，令研究雙胞胎多年的Thomas教授感到難以置信。

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責任編輯：羅嘉欣