【家庭悲劇】單親媽離線2日網遊玩家憂出事　跨國報警揭倒斃家中遺孖仔

▲ 一名單親媽媽離線兩日，有網遊玩家擔心她出事而跨國報警，揭發她倒斃家中。

有機迷與網遊玩家成為朋友，甚至會互相幫忙。蘇格蘭一名單親媽媽兩日沒登入網上遊戲，有玩家擔心她出事而跨國報警，最終揭發她不幸倒斃家中，更遺下一對年幼的孖仔。玩家與單親媽已成為好友，為她的離世感到傷心，更希望可以出席她的葬禮。

據英國《每日郵報》報道，36歲的單親媽媽Lauren Black育有一對雙胞胎兒子，她喜歡打機玩網上遊戲。不過，早前網遊玩家發現她連續兩日都未有登入玩 「文明霸業-王者歸來」（Evony：The King's Return），因而感到相當奇怪，擔心她是否遭遇不測。

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以色列網友聯絡蘇格蘭警方

有身在外國的玩家向蘇格蘭警方報警，並聯絡到為Lauren遛狗的人。1月3日，遛狗人到訪Lauren位於倫弗魯（Renfrew）的家，驚揭她倒斃家中。當地警方現已對她的死亡展開調查，目前將之視為「無法解釋」，仍需待進一步調查。

Lauren的51歲網遊朋友Eyal Elhadad來自以色列，正是他懷疑Lauren出事，在以色列越洋致電給蘇格蘭警方。他指出過去4年來，每日都會與Lauren通話，所以她突然沒回覆他或登入網遊，令他及其他玩家朋友非常擔心。他們對上一次聯絡是1月1日，彼此祝賀新年快樂。

▲ 單親媽媽與玩家的對話。（網上截圖）

Eyal兩日來無法聯繫到Lauren，於是別無他法，決定聯絡蘇格蘭警方，也找到了她的遛狗人，懇求他們上門了解她的狀況，表示「我只是想知道她還好」。結果他收到的卻是一個死訊。

網遊朋友難以接受Lauren去世的事實，有玩家表示「我簡直不敢相信」、「我感到非常震驚」、「你是一位了不起的遊戲夥伴」，來自世界各地的網遊朋友都希望前往蘇格蘭參加Lauren的葬禮。

雙胞胎兒子交親友照顧

Lauren的媽媽對女兒的死感到無比悲痛，並透露她的健康狀況愈來愈差，認為她的死可能與長新冠有關。而Lauren一對年幼的雙胞胎兒子目前由親人照顧，確保他們一切安好，養育他們將是一條漫長的道路。

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責任編輯︰王明芳