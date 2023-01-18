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【賭神VS劍神】周潤發張家朗對談講夢想　發哥分享人生道理：學識中庸

娛樂 11:58 2023/01/18

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周潤發張家朗對談。（影片截圖）

周潤發（發哥）跟2020年奧運金牌得主張家朗首度談談，早前二人在Dior Hong Kong安排下，進行交流對話及廣告拍攝，二人在談話以正能量為主題，發哥又分享人生經歷，言談甚歡。

發哥跟劍神張家朗的對談，約十分鐘的足本版昨晚由官方發布，發哥穿上黑色外套、灰西褲，家朗則以斯文打扮，二人見面，發哥笑道家朗比他還要高。

而家朗自言十分緊張，眼中發哥是一位巨星，沒想過竟然有機會交談，但對方十分親民，拍照時又教他如何自然一點。家朗指：「我看過發哥的《賭神》，朋友也介紹我看了《英雄本色》、《監獄風雲》，十分好看。」

發哥跟家朗合照。

發哥指二人成名都早，故有相似地方，但自己在25歲才剛剛拍《上海灘》，但家朗已是拿下金牌的得主。他稱運動員訓練不容易，自己演戲一個表情和動作可能只做幾次，但運動員要每日做同一動作長達8小時以上，是非常艱辛。

家朗也認同，當時訓練時還不覺甚麼，但在別人口中，才覺是不容易的事，明白努力才可有成果。

言談甚歡。

發哥談到人生經歷，指人在高處時，要放下身段，而在低潮時，不要覺很坎坷，要積極向上，那便是中庸之道。「做人就是這樣，在低位不要埋怨，在高點時又要把自己放下來。」

最後，發哥拿出手機家朗一同合照，結束這場人生對談。

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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