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【風光不再】余文樂潮牌網店執笠實體店傳結業　14年創立潮牌多次被指抄襲

娛樂 12:25 2023/01/18

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余文樂自家品牌Madness實體店傳聞結業。

早年被喻為香港潮流Icon的余文樂，於2014年創立個人潮牌Madness，推出的商品曾掀起搶購潮，兩年後更於內地開設實體店，惟其潮牌近年人氣已不復再。

近日其品牌網店即將結業，內地更有消息指北京旗艦店疑似倒閉，難怪有媒體形容「Madness的黃金時代已經結束」。

其實余文樂個人服裝品牌快將成立10周年，期間更與不少知名品牌推出聯乘產品，另外更找來舒淇、林海峰和彭于晏等藝人示範其服裝。

【Inside Out】余文樂與吳彥祖大談拍戲往事　樂仔揭古天樂不停拍戲原因

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網店停運

近日有內地網民發現MADNESS的天貓旗艦店將停運，其網頁寫著「本店鋪擬於2023年01月29日自主終止經營」。另外，據內地媒體所指，「MADNESS三里屯租約即將到期，或不再續約」，媒體就似傳聞向店員查詢，他們表示暫時不清楚。

不過MADNESS的官網和IG依然在運作，官方IG早前公佈本月16月推出新年限定版服飾，當日10點在北京朝陽區三里屯店開賣，惟有指因物流關係未能如期發售。

余文樂曾教識不少香港年輕人甚麼是「工裝穿搭」，當時幾乎每個年輕人衣櫃入面都有一條工裝「大袋褲」，再加上一對New Balance，「余文樂2.0」穿搭便完成了。

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曾為潮流icon

余文樂過去曾為港人潮流icon，當年他所穿的New Balance波鞋，瞬間掀起炒賣。當中其「工裝穿搭」的打扮，令不少年輕男士模仿。

其後余文樂就以工裝以及軍裝作為創作理念，成立個人品牌Madness，初期更受到圈中人熱捧，每次出售新系列也一搶而空。

不過其品牌價格比較高昂，加上不少單品疑抄襲日本品牌如Supreme、Visvim、Wtaps等，更直接被死對頭陳冠希取笑是「COPYNESS」。

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【豪氣爸爸】余文樂賣自家NFT破紀錄勁賺1.4億　豪駕$800萬勞斯萊斯接兒子放學

捲抄襲風波

由於多次捲入抄襲風波後，加上「余文樂式工裝」已經過時，以致其品牌人氣開始下滑。其後余文樂把市場重心放於台灣及內地，惟他表達政見後，更成為了港人唾罵的對象，於2018年，品牌官網將港澳台地區列為「國家」，惹來內地網民不滿，中港兩地市場也失去了。

余文樂曾在自家紀錄片《Inside Out》分享成立品牌的經歷，他稱因為貪靚，對打扮有要求，因而萌生創立品牌的想法。

余文樂曾分享創立品牌的經歷！

不過他亦想過放棄品牌，特別是品牌「出事」之後。

余文樂表示：「失誤啦我說，失誤了一些東西導致影響到藝人那邊的工作，那個是差一點我就說算了，我們真的不如就收掉就算了。那一次的出錯真的是影響到我的演藝事業，你出錯了我永遠是最前面的那個，他也不會說MADNESS的員工出錯，他只會說余文樂出錯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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