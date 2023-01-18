【2023農曆新年】Paul Lafayet法式甜蜜迎新春 手工精緻甜點送禮最強【內附連結】

▲ 左為玉兔迎春禮盒 2023，內含經典法式甜品蝴蝶酥、傳統手製糖果和意大利朱古力等，每盒$528。右為品牌有美味馬卡龍，玉兔迎春馬卡龍禮盒12 件售 $318。

想送虎迎兔甜蜜蜜？今年Paul Lafayet 的限量版金玉滿堂玉兔迎春禮盒2023，會滿足到大家要求。其雙層禮盒以吉祥的紅黃色配上活潑可愛的兔子圖案，充滿節慶色彩。有別與傳統糖果全盒，禮盒注入別出心裁的法式手工精緻甜點，讓你與摯愛親朋分享來自法國獨一無二的幸福滋味。

兔子具有善、美、祥和的寓意，象徵善良與智慧。以幽默破格聞名的法藉插畫家 Emilie Sarnel 為玉兔迎春禮盒 2023 手繪了活潑調皮的兔子圖案，在長滿馬卡龍的柑桔樹中分享甜點，場景歡樂豐足。在香港的高樓背景前，兔子更化身成兔子山脈、加上兔子煙花、畫上笑面的柑桔圖案等，畫面可愛又特別，正是令人會心微笑的法式幽默。

打開經典的六角形禮盒，第一層是經典法式甜品蝴蝶酥、傳統手製糖果和意大利朱古力。蝴蝶酥以傳統手法人手製造，千層酥皮口感鬆脆。3款健康的堅果及種子類傳統手製糖果，包括花生脆糖、南瓜籽脆糖以及黑糖杏仁脆糖。糅合了傳統製法與創新食材，口感和味道會令你耳目一新。來自意大利的朱古力，香濃軟滑，入口即溶。3款中西合璧的點心，由絲滑的甜味以致酥脆可口的質感，味道層次豐富，每一口都爲你帶來意想不到的驚喜。每盒$528元 (買5送1)，即日起已於門市及網上商店接受預購

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編輯：葉翠華