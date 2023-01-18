【英國年宵】移英港人辦倫敦年宵吸逾4000人　YouTuber尋回本土味道讚：似返咗香港

▲ 有移英港人近日在倫敦舉行年宵市場，吸引逾4000名港人入場支持。

農曆新年將至，移民英國的港人倍感思鄉。近日有港人集團在倫敦舉行一連兩日的年宵市場，共吸引超過4,000港人入場，包括大批港人聞風而至。有移英YouTuber入場拍攝盛況，可見場內有很多香港特色美食及傳統賀年食品，令YouTuber不禁讚嘆︰「好似返咗香港」。

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移英YouTuber Sinis Yu近日在其個人頻道上，分享了名為「英倫年宵聚」的年宵市場影片，年宵位於倫敦的Angel區，場外已有很多港人排隊等候入場，秩序井然。而場內則人頭湧湧，大多以廣東話溝通，好有本土味。

▲ 年宵市場內人頭湧湧。（影片截圖）

香港特色食品應有盡有

場內分乾貨和食品區，乾貨區當中有港人即場寫輝春，並售賣利是封、自製飾品、花瓶及明信片等；食品區則有多款香港特色食品、手工食品及港人常吃的外國品牌，如香港製造的醬料、火鍋湯包、雞湯粒、鳳梨酥、老婆餅、腸仔包、魚蛋、燒賣、蘿蔔糕、港式奶茶等。

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不過，貨品價錢並不便宜，4件老婆餅售12英鎊（約115元港元），有知名火鍋湯包更高達21英鎊（約202元港元），都比香港價錢高出幾倍，但在場都有很多檔口提供試食，能淺嘗一口都感到滿足。

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似返香港辦年貨

Sinis Yu在場內光顧了一碗「XO醬炒蘿蔔糕」，她認為蘿蔔糕的臘味「差啲啲」，XO醬也不夠辣，但可以滿足「想食蘿蔔糕」的感覺。她表示以往不知道英國有年宵，幸好有朋友今年擺檔，邀請她前往支持才得悉。她是次入場見到很多香港人，「好似返咗香港」，有返港辦年貨的感覺。

「英倫年宵聚」由地產商港人高廣恒創辦的集團「Victoria Harbour Group」舉辦，集團在其facebook專頁總結成果，指一連兩日共吸引超過4,000名香港人入場，並承諾新一年會繼續為在英港人舉辦聯誼活動，並向本地人推廣香港文化。

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責任編輯︰王明芳