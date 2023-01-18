【工作過勞】日本救護車失事翻側　救護員連踩17個鐘過勞打瞌睡釀禍

▲ 日本救護車失事翻側，救護員連踩17個鐘過勞打瞌睡釀禍。

日本早前發生一宗救護車翻側意外，經調查後發現，車上3名救護人員於事發前已連續執勤約17小時，懷疑因過勞導致在駕駛期間打瞌睡，釀成意外。

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據富士新聞網（FNN）報導，事發於去年12月29日，東京都昭島市一輛救護車運送患者後，在回程途中發生意外，撞上安全島後翻側，車上3名救護人員受輕傷。而行車記錄儀拍攝到，事發前一刻，坐在駕駛座、副駕駛座，以及後排的3名救護人員都在打瞌睡。

經進一步調查發現，3人在事發前一天連續執勤逾17小時，共協助運送了7名患者，疑似因過勞導致意外發生。

事件引起當地社會關注前線救護人員的過勞問題。而根據東京消防廳統計，2022年共接獲103萬通119報案電話，創歷史新高。

▲ 救護車失事翻側。（FNN片段截圖）

12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣