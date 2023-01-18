【公德心】自助洗衣機洗寵物用品黐滿毛　港女公審女街坊：要有公德心

▲ 拎寵物用品去自助洗衣店洗係唔啱，但港女咁樣鬧法又真係過火喇！

公德心，是指維護公共道德的行為規範或心理，有港女日前在網上公審一名大埔女街坊，指對方將寵物用品拎到自助洗衣店洗，令洗衣機黐滿毛，行為缺德沒有公德心，女街坊在港女窮追不捨下道歉，並自行清理吸毛，惟港女行為激進反遭網民怒轟！

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有港女日前在facebook的大埔TAI PO群組發帖，公審一名大埔女街坊缺乏公德心，將寵物用品拎到自助洗衣店清洗，

呢啲冇公德心既人係要公開下先得，你對你自己嘅寵物嘅用品，係屋企點樣處理係你嘅事，拎出去出邊洗就要做返有個公德心嘅人！「寵物用品」自己養開寵物嘅人自己心照知道係乜嘢嚟啦！

港女續指，自助洗衣店門口同每一部洗衣機，已經張貼不可以清洗寵物用品、汽車用品髮廊物品等等，

唔好扮睇唔到啦！中英對照都唔識睇唔通打個火星文出嚟識睇啲㗎？唔係個個人屋企都有咁大地方可以擺得落部洗衣機，唔係錢唔錢嘅問題。

港女反問，既然咁愛自己的寵物點解唔可以同你的寵物用品一齊洗？點解要拎出去出邊洗呀？有錢養寵物點解唔買多部洗衣機擺喺自己屋企分開洗呢？

呢啲咪就係叫自私囉冇公德心囉！自己乾淨人哋污糟！！就係自己有寵物但都要體諒下啲唔養寵物嘅人士！其實唔怪得啲人點解咁憎啲人養狗養寵物嘅人。

從影片清楚看見及聽到港女力斥該女街坊，「呢度你唔知唔可以洗寵物嘢？幾多毛，你知唔知呀？你好過份，下一手人點樣洗？」女街坊被追住影，頭耷耷地指不要拍，她會清理乾淨，但港女未有平息怒氣，繼續指罵，「貼晒唔可以洗寵物用品，你有冇搞錯，有冇公德心！」

你咁嘅人都有嘅，你有冇公德心，問你有冇公德心？呢度大明里洗衣鋪，個位女士洗寵物用品，大家認住佢，唔知下一手啲人點樣洗，你使乜怕醜，你洗得出…

面對連珠炮轟，女街坊尷尬表示不知道不可以清洗寵物用品，並向港女道歉，但港女愈鬧愈過癮，「有冇搞錯，對唔住？認住呢個人呀！大明里洗衣鋪，寵物人士愛狗。」而另一條短片，看到女街坊正在為洗衣機吸毛，但港女仍然繼續鬧，還追住她幾條街拍攝，

一啲公德心都冇，洗寵物用品，貼晒㗎！睇唔到，係咪慣犯呀？養寵物都知啦！淨係全世界得你一個人養寵物咩，養寵物都知唔可以去呢啲地方洗啦！小姐，一啲公得心都冇，點解你咁賤格嘅，人哋唔使洗衫呀？洗埋你啲鞋好唔好？扮唔知吖！咁賤格，你真係，痴線！你咁樣吸得到咩，真係犀利呀！

貼文一出，即掀起熱議，不少人指女街坊行為不當，但也批評樓主做事過份。

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責任編輯︰王明芳