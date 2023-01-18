【暖心老闆】壞熱水爐港爸憂子女無涼沖　感激電器舖老闆助翌日即換爐

▲ 港爸憂熱水爐壞子女無涼沖，幸獲好心老闆幫助翌日換爐。

近日天氣持續寒冷，沖個熱水涼最舒服。然而，有住西貢的港爸家中熱水爐壞掉，上網買卻要數天訂貨，擔心小朋友無法洗澡。慶幸該區有熱心電器店老闆得悉情況，為港爸找到師傅翌日安裝，令一家便受無水之苦。

有港爸在facebook群組「[西貢人]日報」發帖，他表示，家中的熱水爐在周日（15日）壞掉，然而本周氣溫突然驟降10多度，擔心小朋友無法沖熱水涼。然而，他致電和上網買爐，所有店舖都說要訂3至4日才有貨，而且未計安裝日子。

咁凍唔通呢幾日要去翻（返）阿媽年代煲水沖涼。

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港爸抱著最後一絲希望，落到樓下的電器店「百事家居」詢問，沒想到老闆二話不說就拿了一個新爐，還到處懇求師傅幫他盡快安裝，結果翌日下午已經有師傅安裝好新爐，即晚就可以用到熱水，令港爸十分感動，

做生意做到當咗街坊好似家人咁已經好少。

▲ 港爸大讚電器店老闆為街坊設想。（facebook圖片）

港爸笑言，以後買電器一定會再幫襯這間電器店，他亦祝福老闆身體健康、生意興隆。帖文發布不足一日已有超過1千人讚好，有街坊亦認同老闆超級好人，「佢口頭禪係大家西貢人，互相幫忙」、「這間的老闆的確真係好好的」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳