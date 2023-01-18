【孕婦辛酸】看盡中西醫做試管新年前懷孕　奶奶嬲大肚新抱幫唔到手大掃除

▲ 台灣有名人妻看盡中西醫做試管，開心過年前懷孕，可是奶奶不滿。

有些夫妻想懷孕生BB不容易，會試盡方法，如看中西醫調理身體、計準排卵期、嘗試人工受孕做試管等，台灣有人妻跟老公好不容易在新年前懷孕，可是奶奶沒有戥她高興，反給臉色她看，而原因有「3宗罪」，包括不滿事主不能幫手大掃除。

新抱懷孕卻惹奶奶不滿

有台灣人妻14日（上周六）在facebook群組「匿名2公社」發帖，表示跟丈夫努力好久，中西醫試管通通試過，好不容易懷孕了，正當大家都為她感到開心時，奶奶卻開始不高興。雖然奶奶沒有明言，但她猜測有以下3大原因︰

快過年了沒有人可以幫忙大掃除；過年她的兒女子孫都會回家過年，我懷孕後就不能指使我當丫鬟苦工；另一個新抱年後要生了要搬回來住，而我剛好肚子會開始慢慢變大，她不想兩頭忙。

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事主表示，近日感受到奶奶覺得她懷的不是時候，「這幾天各種陰陽怪氣給臉色」，她估計長輩很重視新年，懷孕的她卻不能幫手，令奶奶一人做很多事而不滿。事主跟老公討論此事，很了解媽媽的他亦認同此3項原因。

養胎為重

身為新抱，事主選擇暫時忍受，自言一直很尊重奶奶，從沒忤逆過她。不過，事主排除萬難成功懷孕，直言如果奶奶影響到她養胎、影響到小孩，就不會再跟她客氣。

我不在乎我的小孩能得到她多少愛，但我跟我老公一定會給我的小孩百分百的愛。

婆媳關係世紀難題

網民紛紛留言，為孕媽加油，叮囑要照顧好自己和肚裡寶寶，不要管其他人的話。此外，有網民為奶奶平反，指「3宗罪」都是猜測，奶奶沒有直接說出口，而且第3點顯示奶奶有打算照顧懷孕事主，其實愛錫新抱及孫兒。事主回覆奶奶有這個打算，可是「只要衝突到長孫就不行」。更多網民留言點撃下圖查看︰

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責任編輯︰王明芳