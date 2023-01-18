【洗黑錢】海關搗破住宅洗黑錢營運中心　涉款60億為歷來同類案中金額最高

▲ 海關搗破住宅洗黑錢營運中心，涉款60億為歷來同類案中金額最高。

香港海關搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心，涉款約60億元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中，海關瓦解一個大型清洗黑錢集團，共拘捕9名懷疑涉案人士，並已凍結各被捕人士名下合共約1,600萬元資產。

海關人員1月5日採取代號「蜂網」的執法行動，根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，發現集團成員於本地不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口，於2020年至2022年期間處理大量來歷不明資金，可疑交易總額高逹60億元。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

調查亦顯示，集團成員的個人背景和財務狀況與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們更租用一個大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進行洗黑錢活動的營運中心。

經深入調查後，海關1月5日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕九名年齡介乎39歲至68歲的懷疑涉案人士，分別為3男6女，當中包括集團主腦。

此外，海關人員亦突擊搜查10個住宅單位、8間公司和一間持牌找換店，並檢獲約390萬元現金、數鈔機、多部手提電話和電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。

海關指，案件仍在調查中，9名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜